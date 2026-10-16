Окупанти вдарили по Дніпру: зайнялась пожежа, загинув чоловік, є постраждалі

Російські окупанти завдали удару по Дніпру 16 жовтня. У передмісті внаслідок атаки зайнялася пожежа, попередньо, четверо людей дістали поранення.

Про наслідки удару повідомив Олександр Ганжа, керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Інформацію оприлюднили 16 жовтня.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждали четверо людей. У передмісті Дніпра виникла пожежа.

Пізніше, Ганжа повідомив, що через російську атаку на Дніпро загинув чоловік. На місці працюють усі екстрені служби.

Удар РФ по Дніпру 16 жовтня. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA

Інформація про обставини атаки та стан постраждалих у наданому повідомленні не уточнюється.

Раніше повідомляв, що СБУ виявила та затримала коригувальницю, яка наводила атаки Росії по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини. Зрадницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області.