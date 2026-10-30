Окупанти вдарили по Шостці на Сумщині: загинула жінка, вісім людей постраждали. Фото

У пʼятницю, 30 жовтня, в Шосткинській громаді пролунали вибухи внаслідок атаки російських ударних безпілотників на цивільне підприємство. На момент удару там перебували працівники.

Унаслідок атаки загинула 43-річна жінка. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Рідним і близьким загиблої висловили співчуття. Російські війська цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство на території Шосткинської громади. У момент обстрілу на об’єкті працювали люди.

Також відомо про вісьмох поранених. Один із них перебуває у важкому стані. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Наразі на місці атаки триває рятувальна операція та ліквідація наслідків російського удару. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Ситуація в напрямку Шостки. Джерело: DeepState.

В ОВА також зазначили, що під час атаки Сили оборони України знищили частину ворожих безпілотників. Водночас небезпека повторних ударів по громаді зберігається.

Весною військові російської армії завдали удару по Шостці, Сумської області. Ціллю окупаційних військ став місцевий вокзал та інфраструктура залізничної станції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські загарбники завдали удару по будинку багатодітної родини у Шосткинському районі на Сумщині. Унаслідок атаки загинули чоловік та його 13-річний син, а також бабуся хлопчика.