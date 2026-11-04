Окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси: сталася пожежа, постраждали люди. Фото

Вранці 4 листопада російська терористична армія завдала нової серії ударів по Одеській області. Цього разу ціллю атаки стали складські приміщення, постраждали двоє людей.

Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення з виготовлення взуття в передмісті Одеси. Виникли пожежі, знищено два автомобілі. За попередніми даними, постраждали двоє людей. На місці атаки триває ліквідація наслідків.

У мережі почали поширювати інформацію про те, що ціллю атаки став оптовий ринок "7-й кілометр". Однак в адміністрації підприємства спростували цю інформацію.

"Шановні підприємці! Повідомляємо, що безпосередньо на території Промтоварного ринку "7 кілометр" усе добре, ситуація контрольована. Просимо зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію", – йдеться в повідомленні.

На місці обстрілу виникла пожежа. Джерело: Одеська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Одеська ОВА

Ще згодом ворог завдав нового удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок чергової російської атаки пошкоджено розподільчий термінал логістичної компанії.

Будівля зазнала значних руйнувань, також загорівся причіп вантажного автомобіля.

Крім того, за уточненими даними, унаслідок атаки на складські приміщення постраждали двоє людей: 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з численними травмами. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Ворог продовжує терор. Джерело: Одеська ОВА

Окупанти атакували логістику. Джерело: ОВА Одеської області

Пошкодження після атаки. Джерело: ОВА Одеської області

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття з людьми. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, ще 59 осіб вважаються зниклими безвісти.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по школі та укриттю в селищі Комишуваха Запорізької області. Глава держави наголосив, що російські окупанти не могли не знати, що в навчальному закладі місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.