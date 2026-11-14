Окупанти вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 15 осіб, серед них діти

У суботу, 14 листопада, російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБами) по Вознесенівському району Запоріжжя. Поранення дістали 15 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Telegram. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а в навчальному закладі вибило вікна.

Наслідки російського удару К... Джерело: Суспільне Запоріжжя Розгорнути

Серед постраждалих – двоє дітей, вісім жінок та п'ятеро чоловіків. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Мешканка Вознесенівського району Лідія розповіла, що під час атаки перебувала на кухні.

"Я була на кухні, а чоловік – у спальні, і в спину йому прийшовся удар. Він перелякався. Я морально нормально, а чоловіку важко – 86 років. Трохи оговтались", – сказала жінка.

Ще одна мешканка пошкодженої багатоповерхівки, Вікторія, поділилася, що під час атаки разом із рідними встигла сховатися в коридорі.

"Коли побачили, що чергова атака на мости, яка вже кілька днів просто безкінечна, ми встигли вискочити в коридор, де наше єдине типове укриття. Моя мама зволікала декілька секунд, і ударна хвиля їй прийшлася по хребту, і уламки скла полетіли їй в голову, в ноги", – розповіла Вікторія.

Станом на зараз відомо про 15 поранених. На місці продовжують ліквідовувати наслідки російського удару.

Наслідки російського удару п... Джерело: Суспільне Запоріжжя Розгорнути

Спочатку Семікін повідомляв про чотирьох поранених: трьох жінок віком 74, 36 та 88 років і 86-річного чоловіка. Усі вони дістали уламкові поранення. Чоловіка доправили до лікарні, двом жінкам медики надали допомогу на місці, ще одна від госпіталізації відмовилася.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 13 листопада російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю. Тоді внаслідок обстрілу приватного сектору загинули двоє людей – чоловік і 17-річний хлопець. Ще чотирьох мешканців, серед яких 10-річний хлопчик, рятувальники витягли з-під завалів.

Того ж дня під вогнем опинилися промисловий об'єкт і житлова п'ятиповерхівка в Космічному районі. На промисловому об'єкті загинув чоловік, а в багатоповерхівці були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Там також спалахнули пожежі.

Ми також писали, що 12 листопада російський безпілотник атакував рейсовий автобус у Запорізькому районі. На момент атаки в салоні перебували близько 12–15 пасажирів, троє жінок дістали поранення. Стан однієї з них оцінювали як тяжкий. Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу.