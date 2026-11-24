Окупанти вдарили по Запоріжжю: є руйнування в п'ятиповерхівці і загиблі, постраждали десятки людей. Фото

Уночі 24 листопада російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю. Ціллю путінської армії знову став житловий багатоповерховий будинок.

Унаслідок обстрілу загинули люди, десятки дістали поранення. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, унаслідок ворожого удару зруйновано приватний житловий будинок і частково зруйновано п’ятиповерхівку. Крім того, пошкоджено інші багатоповерхові та приватні будинки, а також автомобілі й об’єкт транспортної інфраструктури.

Є інформація про заблокованих людей. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Інформація про постраждалих і наслідки атаки уточнюється.

Станом на 6:00 ранку було відомо, що кількість поранених унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 22 осіб, серед них двоє дітей – 6 і 16 років. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. У неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу. Джерело: Запорізька ОВА

Руйнування житлового будинку. Джерело: Запорізька ОВА

Окупанти обстріляли Запоріжжя. Джерело: Запорізька ОВА

Ворог знову вдарив по багатоповерхівці. Джерело: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п’ятиповерхівку. Спалахнула пожежа, зруйновані квартири з першого по п’ятий поверх. 23 листопада в Київській області оголошено День жалоби за жертвами атаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 23 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 153 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 134 цілі.