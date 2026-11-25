Окупанти вдарили по Златополю на Харківщині: є постраждалі

Які наслідки російського удару по Златополю.

У середу, 25 листопада, російська армія знову завдала удару по Харківській області. Під атакою опинилося місто Златопіль.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Які наслідки російського удару по Златополю

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки по Златополю постраждали двоє чоловіків. Одному з них 43 роки, іншому – 60. Наразі обом потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Також у місті зафіксували пошкодження цивільних об'єктів. Зокрема, внаслідок удару постраждали неексплуатована будівля та магазин.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків російської атаки. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень попередня.

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, уранці 25 листопада російські війська атакували Малинську громаду на Житомирщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Унаслідок обстрілів виникли пожежі на кількох локаціях, пошкоджено будівлі різного призначення та вантажні автомобілі.