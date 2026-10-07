Окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: є загиблі і поранені, триває розбір завалів. Фото і відео

Вночі 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок воєнного злочину є загиблі та поранені.

Конструкції будинку зруйновані, люди перебувають під завалами. Про це повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації.

Наслідки теракту

За інформацією обласної адміністрації, один із ракетних ударів ворога цілеспрямовано був націлений по житловій багатоповерхівці.

Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. Станом на 8:00 в обласній адміністрації повідомили, що продовжується розбір завалів. На місці теракту працюють усі профільні служби.

Наслідки терору. Джерело: Чернігівська ОВА

Місце воєнного злочину. Джерело: Чернігівська ОВА

В обласному управлінні поліції уточнили, що російські війська завдали ракетного удару близько 6:00 ранку. Окрім житлової багатоповерхівки терористи атакували Центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство.

На місці події працюють усі екстрені служби, поліція, рятувальники та медики. Триває розбір завалів.

Станом на 9:00 у Прилуках відомо про двох загиблих. Плстраждало семеро людей.

Руйнування після атаки. Джерело: Національна поліція України

Триває розбір завалів. Джерело: Національна поліція України

Наслідки ракетного удару. Джерело: Національна поліція України

У сусідніх будинках вибиті вікна. Джерело: Національна поліція України

Під завалами можуть бути люди. Джерело: Національна поліція України

Центр дитячої творчості. Джерело: Новини Чернігівщини

Нагадаємо, під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, під ударом з ночі також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися у кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.