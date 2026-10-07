Окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: є загиблі і поранені, триває розбір завалів. Фото і відео
Окупанти завдали ракетного у...
Джерело: Суспільне Чернігів
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Вночі 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок воєнного злочину є загиблі та поранені.
Конструкції будинку зруйновані, люди перебувають під завалами. Про це повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації.
Наслідки теракту
За інформацією обласної адміністрації, один із ракетних ударів ворога цілеспрямовано був націлений по житловій багатоповерхівці.
Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. Станом на 8:00 в обласній адміністрації повідомили, що продовжується розбір завалів. На місці теракту працюють усі профільні служби.
Наслідки терору.
Джерело: Чернігівська ОВА
Місце воєнного злочину.
Джерело: Чернігівська ОВА
В обласному управлінні поліції уточнили, що російські війська завдали ракетного удару близько 6:00 ранку. Окрім житлової багатоповерхівки терористи атакували Центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство.
На місці події працюють усі екстрені служби, поліція, рятувальники та медики. Триває розбір завалів.
Станом на 9:00 у Прилуках відомо про двох загиблих. Плстраждало семеро людей.
Руйнування після атаки.
Джерело: Національна поліція України
Триває розбір завалів.
Джерело: Національна поліція України
Наслідки ракетного удару.
Джерело: Національна поліція України
У сусідніх будинках вибиті вікна.
Джерело: Національна поліція України
Під завалами можуть бути люди.
Джерело: Національна поліція України
Центр дитячої творчості.
Джерело: Новини Чернігівщини
Нагадаємо, під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.
Як повідомляв OBOZ.UA, під ударом з ночі також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися у кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.
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