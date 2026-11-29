Окупанти вдруге за осінь атакували тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках. Відео

Російська окупаційна армія завдала ударів по Прилуках Чернігівської області. Ціллю атаки знову стала тютюнова фабрика British American Tobacco.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа, зафіксовано руйнування. Удар по підприємству підтвердили в Національній поліції України.

Наслідки атаки

За інформацією правоохоронців, уночі та вранці росіяни атакували промислове підприємство у Прилуках. Унаслідок влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази.

За інформацією "Суспільного", це вже другий удар по цьому підприємству протягом осені. Востаннє росіяни атакували фабрику 7 вересня. Після цього її роботу призупинили.

Підприємство входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

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