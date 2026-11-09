Окупанти вночі знову атакували Україну: сили ППО знешкодили майже 300 дронів і 5 "Бандеролей"

У ніч проти 9 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв понад 300 БпЛА різних типів, а також "Бандеролі".

Сили ППО знешкодили 276 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані про наслідки російських атак.

Російська атака 9 листопада

У ніч проти 9 листопада (з 18:00 08 листопада) противник атакував 317 ударними БпЛА типу "Шахед" (105 із них – реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерове (РФ), тимчасово окуповані Донецьк, Чауда, Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА різних типів (81 із них – реактивні), п’ять S8000 "Бандероль"/Дань-Т".

На момент повідомлення декілька ударних безпілотників залишалися у повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Результати бойової роботи си... Розгорнути

Одеська область

В результаті чергової атаки по цивільній інфраструктурі Одещини вже втретє зазнало уражень логістичне підприємство. Пошкоджено обладнання. Пожежа, що виникла, наразі вже ліквідована. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють всі відповідні служби.

Вінницька область

Внаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Сумська область

Уранці 9 листопада росіяни прицільно атакували у Сумах транспорт, яким пересувалися енергетики.

Росіяни атакували енергетиків у Сумах

Росіяни атакували енергетиків у Сумах

Внаслідок удару ворожого дрона поранені троє працівників. Усіх оперативно доправили до лікарні. Попередньо, один із постраждалих має важкі травми. Наразі його оперують.

Черкаська область

У межах області з вечора неділі, 8 листопада, силами та засобами ППО, мобільними вогневими групами знешкоджено 5 російських ракет і 5 БпЛА.

Минулося без травмованих.

У Черкасах зафіксовано наслідки ворожих ударів для критичної інфраструктури.

Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше три будинки у приватному секторі. Горів гараж.

На іншій локації понівечено будівлю приватного підприємства.

Черкаський район. Уламками ворожої цілі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Уманський район. Через падіння ворожого БпЛА в полі вигоріло 8 тюків соломи.

Росія атакувала Черкащину

Росія атакувала Черкащину

Росія атакувала Черкащину

Рівненська область

Північ Рівненщини зазнала атаки упродовж вечора та ночі.

Під ударом опинилися енергетика, бізнес, житловий сектор.

Горить вантажівка на територ... Джерело: Рівненська ОВА Розгорнути

Минулося без жертв.

Хмельницька область

У Хмельницькому ворожими ударами пошкоджено приватні житлові будинки. Спалахнула пожежа.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Полтавська область

У Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння. Виникла пожежа господарчої будівлі. Попередньо, минулося без травмованих.

Дніпропетровська область

Майже 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджене підприємство.

У Кам'янському понівечена інфраструктура.

У Гречаноподівській громаді на Криворіжжі росіяни теж завдали удару по інфраструктурі.

У Самарівському районі ворог бив по Піщанській та Черкаській громадах. Пошкоджені СТО та автомобілі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада.

Як повідомляв OBOZ.UA, у CNN вважають, що, зіткнувшись із неможливістю досягти значних успіхів на передовій, Кремль кардинально змінив тактику ведення війни. Росія різко збільшила масштаби й інтенсивність атак по Україні і зосередилася на тотальному руйнуванні економічного потенціалу та цивільної інфраструктури України.