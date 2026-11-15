Окупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечніше

Під час військових навчань "Центр-2026" російські окупанти вперше показали, як запускають малогабаритну крилату ракету "Дань-Т", або S8000 "Бандероль", із наземної установки. Такий варіант становить додаткову загрозу для України, адже дозволяє здійснювати пуски ближче до лінії бойового зіткнення, а підготовку до них значно складніше виявити.

Про це пише Defense Express. Видання проаналізувало оприлюднені кадри та пояснило, які переваги й недоліки має наземний старт порівняно із застосуванням ракети з гелікоптерів і безпілотників.

Досі росіяни демонстрували лише пуски "Дань-Т" з ударних гелікоптерів Ми-28НМ. Водночас про існування наземної пускової установки було відомо вже давно.

Уперше цю пускову установку продемонстрували у вересні 2025 року на виставці озброєння для російського диктатора Володимира Путіна. Після цього вона тривалий час не з'являлася публічно. Однак останніми місяцями росіяни знову почали возити її на різні виставки, а тепер показали й відео запуску.

На оприлюднених кадрах видно, що до нижньої частини "Дань-Т" кріпиться довгий твердопаливний прискорювач. Він потрібен, щоб надати ракеті початкову швидкість і вивести її на робочу висоту.

Водночас такий старт має певний недолік. Оскільки ракета злітає безпосередньо із землі, фактично з нульової швидкості, їй доводиться витрачати більше палива для розгону до крейсерської швидкості. До того ж вона не отримує початкової висоти, яку мала б у разі запуску з повітряної платформи. Це також збільшує витрати палива і, відповідно, дещо обмежує дальність польоту.

Через це максимальна дальність польоту "Бандеролі" під час наземного старту буде дещо меншою, ніж у разі запуску з повітряного носія.

Росіяни показали запуск раке... Джерело: Скриншот Розгорнути

Однак для України такий варіант становить більшу небезпеку з іншої причини. Щоб застосувати ракету з гелікоптера Ми-28НМ або безпілотника "Орион", росіянам потрібно підняти їх на значну висоту та перебувати на певній відстані від лінії фронту.

Унаслідок цього українські засоби спостереження можуть помітити повітряні носії задовго до пуску. Це дає силам протиповітряної оборони більше часу, щоб підготуватися до перехоплення ракети.

З наземною платформою ситуація інша: виявити підготовку до пуску практично неможливо, а самі ракети можна запускати з ближчих до лінії бойового зіткнення позицій.

Ще одна перевага такого рішення – потенційна можливість здійснювати масованіші атаки. Росія має обмежену кількість гелікоптерів Ми-28НМ і безпілотників "Орион", які може використовувати для цих завдань. Натомість наземні пускові установки значно дешевші за повітряні носії, тому їх можна виготовляти у більших кількостях і частіше залучати до ударів.

Водночас наразі немає підтверджених даних про використання таких установок для атак по Україні. Не виключено, що вони вже надійшли на озброєння російських військ або можуть з'явитися там найближчим часом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що український пілот винищувача Mirage 2000-5F уперше збив російську малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль" за допомогою авіаційної гармати. Довжина цієї ракети становить близько 5 метрів, діаметр корпусу – приблизно 30 см, а розмах крил і стабілізаторів – близько 2,2 метра. "Бандероль" оснащена китайським турбореактивним двигуном, який забезпечує їй крейсерську швидкість 500–560 км/год.