Окупанти залишилися без пального: Генштаб заявив про ураження паливозаправників на Брянщині

Українські воїни продовжують вибивати російську військову логістику. 28 та у ніч проти 29 листопада захисники знищили одразу три паливозаправника ворога у Брянській області РФ, тож пальне не доїхало до передової.

Також знищено склади росіян на окупованих територіях Луганщини і Донеччини. Про це відзвітували у Генеральному штабі Збройних сил України.

Сили оборони вибивають ворожу логістику

За даними ГШ, 28-го та в ніч на 29 листопада Сили оборони України продовжили бити по логістиці армії РФ.

У Брянській області уражено три паливозаправники противника.

"Саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються", – зазначили у Генштабі.

Також під ударами перебували російські склади на ТОТ.

"У районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів противника. Масштаби завданих збитків уточнюються. Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", – зазначено у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, за оцінками ISW, українські удари великої дальності все більше підривають здатність РФ забезпечувати внутрішні потреби у паливі. Купити бензин росіяни можуть не скрізь, у низці регіонів та великих міст спостерігкається дефіцит бензину, на АЗС запровджують обмеження.

Такий результат став можливим завдяки тому, що Україна відшукала шпарини у російській системі ППО, через яку українські дрони і ракети доправляють розв'язану Росією війну назад до росіян.