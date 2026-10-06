Окупанти завдали серії ударів по дорозі на Одещині: пошкоджено авто, є постраждалі. Фото

У вівторок, 6 жовтня, російські війська завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі, попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Наразі двох постраждалих госпіталізували. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Стан одного з них медики оцінюють як вкрай важкий. Лікарі надають пораненим необхідну допомогу та борються за їхнє життя і здоров’я. Троє інших постраждалих не потребували госпіталізації.

Внаслідок ударів також були пошкоджені вантажні та легкові автомобілі, які перебували на дорозі.

На місці працюють відповідні екстрені та комунальні служби.

У Київському районі Одеси 24 вересня внаслідок російського обстрілу постраждали 17 приватних будинків. Внаслідок атаки травмувалися троє людей, серед них дитина, а на місцях ударів виникли пошкодження та пожежа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вночі 24 вересня російська терористична армія здійснила масовану атаку на Одеську область за допомогою авіабомб і дронів. Мішенями путінських терористів стали об’єкти цивільної інфраструктури.

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