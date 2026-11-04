Окупанти завдали удару по підприємству у Дніпрі: сталась пожежа, є постраждалі

Рятувальники на місці одного...

Уночі 4 листопада російські війська знову атакували Дніпро. Під ударом опинилося одне з міських підприємств.

Постраждали дві людини. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку

Про те, що росіяни знову били по Дніпру, посадовець повідомив о 06:32 ранку.

"Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі. Чоловіків 38 та 57 років госпіталізували з осколковими пораненнями. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав Ганжа.

Він додав, що внаслідок атаки ворога на підприємстві зайнялася пожежа.

Про яке підприємство йдеться і наскільки серйозних руйнувань воно зазнало, наразі невідомо.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві.

Також напередодні, 3 листопада, у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Під ударом опинився, зокрем, хоспіс.