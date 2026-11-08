Окупація страшніша за фронт: історія українського десантника "Грифона", який 131 день був сам на позиції під Покровськом

Український захисник провів 131 день на позиції неподалік Покровська, що на Донеччині. Після запеклого бою він врятував двох полонених побратимів та ще одного бійця, а сам залишився утримувати позицію.

Нині він служить в окремому взводі розвідки 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ. Своєю історією Сергій на псевдо "Грифон" поділився з журналістами одного з українських медіа.

Життя в окупації

Сергій родом із Херсонщини. На початку повномасштабного вторгнення він разом із матір’ю майже 9 місяців жив в окупації. За цей час чоловік двічі ледь не загинув від рук росіян.

Одного разу окупанти зупинили його посеред поля, поставили на коліна, роздягли до білизни та направили зброю спереду й ззаду. Росіяни допитували чоловіка про нібито шифровку в паспорті, хоча йшлося про звичайний ідентифікаційний номер.

Зрештою окупанти відпустили чоловіка, але наказали більше не повертатися. Сергій наголошує, що життя в окупації страшніше за фронт.

"Коли "дядя Путін" прийде і постукає у двері – це страшніше, ніж ти там на нулі. Я, як людина, яка була в окупації, знаю", – каже Грифон.

Коли у листопаді 2022 року правобережну Херсонщину звільнили, Сергій залишився на підконтрольній Україні території. Наприкінці 2024-го чоловік отримав повістку й пішов до війська.

"Я розумів, що треба було йти. Зрозуміло, ніхто не хоче воювати. Але настала моя черга – пішов", – пригадує він.

Перший бойовий досвід та порятунок побратимів

На початку 2025 року Сергій здійснив перший бойовий вихід, який тривав 33 дні. Військовим вдалося звільнити Котлине Донецької області, виконати завдання та повернутися без втрат.

У квітні 2025 року група Грифона зайшла на Лисівку – населений пункт на південно-східних підступах до Покровська. Через складний рельєф і поганий радіогоризонт дрони не могли повноцінно працювати, а логістика була ускладненою.

Під час одного зі штурмів група потрапила під шквальний вогонь росіян. Ворожі дрони атакували позиції, один побратим загинув, а інший у стані шоку побіг у невідомому напрямку. Сергій залишився сам.

Військовий отримав контузію, пошкодження барабанних перетинок і доповідав по рації про поранення. Попри це, він зміг урятувати двох бійців, яких росіяни утримували в полоні на сусідніх позиціях, а також одного пораненого побратима. Грифон дочекався моменту, коли ворожа артилерія стихла, і вивів їх до українських військових. Після цього він повернувся на позицію та продовжив її утримувати.

Група, яку відправили для підсилення, не змогла дістатися до побратима. Відтоді Сергій залишався на позиції сам.

Десантник Сергій, з позивним... Джерело: hromadske Розгорнути

131 день на передовій

Командир Грифона з позивним Мєсний розповів, що військові постійно хвилювалися за побратима, який перебував на позиції сам.

"Ми сиділи як на голках. Він там один. Коли ти знаєш, що поруч є людина, на яку можна покластися – що ти заснеш, і вона тебе розбудить, і нічого не трапиться… А він був без цього", – розповідає він.

Через постійну загрозу російських атак Сергій не міг нормально спати. Організм іноді вимикався сам, військовий засинав на кілька годин, ризикуючи, що окупанти можуть його помітити.

"Раз – три з половиною години відключки. За цей час могло що завгодно бути. А може, отой (окупант – ред.) уже там сидить і підслуховує, як я хроплю", – згадує Грифон.

Після контузії Грифон майже перестав чути правим вухом. Попри це, він навчився розпізнавати присутність людей у темряві та міг слухати звуки довкола.

Продукти на позицію доставляли нерегулярно. Однак побратими підтримували Сергія по рації, щоб він знав, що не залишився сам.

За словами командира взводу розвідки, щоб вивести захисника з позиції, командування чекало погіршення погоди, адже була постійна загроза атак російських дронів .

"Ми боялися ризикувати його життям. Витягнути бійця швидко, але втратити його дорогою – не варіант", – розповів Мєсний.

Евакуація під ворожими дронами

Сергій залишив позицію 22 серпня 2025 року. Вихід тривав два дні: військовий пройшов через поле під ворожими дровами, а потім уночі рухався через каналізаційну трубу. Через виснаження Грифон майже не міг йти, тому назустріч йому відправили групу побратимів.

"Мене під руки хлопці тримали, допомагали. Вони кажуть: "Грифоне, ти ж ведеш". Я кажу: веду, але сил вже нема…", – пригадує він.

За добу військові подолали 20 кілометрів. Вони пересиджували під деревами прольоти російських дронів, іноді інтервали між якими становили лише 3-4 хвилини. Група перебігала, залягала та знову рухалася вперед, доки недісталася евакуаційної машини.

Грифон залишив позицію без важких поранень, лише з контузіями. Зір і слух відновилися без хірургічного втручання.

Що допомогло витримати

Сам Грифон зізнається, що не любить пафосу й не прагне хизуватися пережитим. Він наголошує, що на війні страх і паніка є природними, а сили можуть повністю вичерпатися. Однак, за його словами, залишаються характер і воля.

"Ці історії не сильно хочеться розповідати. І точно не задля хизування. Дуже сильно хотів жити. І є люди, заради яких я тут. Що ж буде, якщо я так здамся? Сам собі – який тоді я воїн?", – розповів він.

Побратим Сергія Шекспір, який також перебував на цій позиції 102 дні, був вражений подробицями евакуації Грифона.

"Людина стільки днів одна перебула – і витримала. Морально та фізично. Я виходив один день, він виходив два чи три. Його пригоди – це як усі мої, помножені на два", – ділиться військовий.

Шекспір розповідає, що Сергій підтримує інших навіть у найскладніші моменти.

"Душа компанії. Та людина, яка заходить до тебе в кімнату, коли ти сидиш сумний, і через 60 секунд ти несамовито регочеш. Це людина, яка завжди зможе підняти тобі настрій. Побратим, який має бути у всіх і кожного", – зазначив він.

Десантник Сергій, з позивним... Джерело: hromadske Розгорнути

Плани на майбутнє

Нині Сергій планує застосувати свої знання історика в Хорунжій службі, яку 7 корпус ДШВ створив для просвіти та підтримки мотивації десантників. Він допомагає навчати військових і розповідає їм не лише про історію визвольної боротьби України, а й про свій досвід перебування в окупації та на передовій.

Грифон також читає книжки про бойовий стрес, психологічні травми й наслідки контузій, намагаючись зрозуміти, як жити з пережитим і продовжувати боротьбу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтину Власенку. Український захисник 491 добу виконував завдання на позиції, причому 232 доби – сам, маючи важке поранення та постійно приховуючись від росіян.