Операція "Тигри": одеські нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку котів із Олешок. Відео

Одеські нацгвардійці провели операцію з порятунку шістьох котів, які залишилися без господарів в окупованих Олешках на Херсонщині. Бійці пронесли тварин понад 10 км у спеціальній клітці під бортом одного з важких бомберів.

Про операцію розповіла 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України на своїй сторінці у Facebook та опублікувала відповідне відео. У бригаді зазначили, що тварин вдалося евакуювати завдяки допомозі місцевих жителів.

Військовослужбовці роти РУБпАК СпП "Болгаричі" ББС СпП 11 бригади вже не перший рік працюють на Херсонському напрямку. Вони знищують окупантів, їхню техніку, місця перебування особового складу та склади, а також доставляють гуманітарні вантажі мешканцям окупованих населених пунктів.

Цього разу гвардійці провели операцію, яка відрізнялася від їхньої звичної роботи. Йшлося про порятунок котів, які через різні обставини залишилися без господарів і могли загинути від голоду.

Коти в небі

Шістьох тварин, народжених в окупації, розмістили у спеціально розробленій для операції клітці. Після цього бійці пронесли її небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів.

У повітрі коти подолали понад 10 км до місця, де їх зустріли нацгвардійці. На землю тварини опустилися цілими та неушкодженими, хоча й були трохи налякані.

У 11 бригаді зазначили, що операція під кодовою назвою "Тигри" пройшла успішно. Незабаром усі врятовані коти мають знайти нові домівки.

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