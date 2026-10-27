Операція "Велес" завдала удару по логістиці ворога: Трегубов розповів, де окупанти намагаються розширити присутність. Карта

Контрнаступальна операція Сил оборони "Велес" значно погіршила логістику окупантів. Нині загарбники намагаються поширити свою присутність у бік Радьківки Харківської області.

Окупанти ще можуть спробувати просуватись вперед, однак наразі на західному березі річки Оскіл їм буде складніше це робити, ніж місяць тому. Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини.

Що відомо

Трегубов пояснив, що якщо взяти Куп'янський напрямок, його можна умовно розділити на дві ділянки: одна ділянка – це східний берег річки Оскіл, друга – західний.

"Якщо брати східний берег, то там росіяни скоріше просто переводять ті чи інші перегрупування, бо там, в принципі, тиск доволі-таки активний. Це тиск у бік Подолів, в першу чергу, та Куп'янська Вузлового. Якщо ж ми беремо західний берег, то там росіяни, в принципі, непогано отримали від "Хартії", плюс внаслідок операції "Велес" вони зараз понесли певні втрати. І якщо і є якісь дії, якісь пориви, то скоріш спроби поширити свою присутність в бік Радьківки, включити Радьківку в "сіру зону", щоб хоч якось там протягати свої інфільтраційні групи безпосередньо в саме місто Куп'янськ", – розповів речник.

За словами Трегубова, окупанти ще спробують просуватись вперед, однак наразі на західному березі їм буде складніше це робити, ніж місяць тому. Оскільки труба, через яку просочувались ворожі групи, виведена з ладу, тому росіянам доведеться "лізти" через Радьківку чи Голубівку.

Він також зазначив, що операція "Велес" погіршила логістику ворога.

"Я б сказав, що логістика (ворога. – Ред.) постраждала. Так, логістика постраждала помітно і тепер їм буде трішки складніше", – додав Трегубов.

Що передувало

Сили оборони України провели на Куп'янському напрямку підземну контрнаступальну операцію під назвою "Велес", просунувшись підземними комунікаціями в тил російських окупантів. Операція проходила переважно у газовій трубі. Російські військові використовували газогін для прихованого переміщення, а українські штурмовики проводили його зачистку.

Загалом бої тривали кілька місяців. Українські військові поступово просувалися всередині труби та зачищали ділянки, які використовував противник. Результатом стало повернення контролю над доволі значним відрізком газогону. Одночасно на поверхні тривала оборонна операція в Редьківці. Її метою було блокування входу до труби.

Загалом українські воїни просунулись більш ніж на 15 км підземними комунікаціями в тил російських окупантів. У результаті українські військові зірвали плани противника проникнути в тил українських підрозділів і створити загрозу для Куп'янська.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. Захисники України з лав Національної гвардії захопили понад 30 окупантів у трубі газогону на Куп'янщині (Харківська область) під час операції "Велес". Російські загарбники заявили, що умови їхнього перебування в полоні більш ніж достойні і їх "прийняли як рідних".