Блог | Переговори відстають від ескалації, або Чому Києву потрібна власна переговорна гра

Критична проблема України сьогодні – не сам факт переговорів із Росією. Проблема в тому, що переговорна динаміка України відстає від ескалаційної. А чим довше цей розрив зберігається, тим дорожчою для країни стає війна, тим більшою стає зовнішня ресурсна залежність і тим меншою може ставати переговорна, а через неї – і політична автономія України. Саме тому дискусію про переговори варто вести не в категоріях "перемога чи капітуляція", що еміційно і як свідчить ретроспектива помилково пропонують деякі опоненти Гончаренко, а в категоріях контролю над моментом, умовами і механізмом завершення війни. Закликаємо на допомогу ретроспективу та тих, хто на ній знався, або навіть формував власними руками. Отже....

Томас Шеллінг сказав би, що військова сила має політичну цінність лише тоді, коли вона змінює вибір противника. Для України це означає: кожен новий рівень ескалації повинен мати чітку вимогу, зрозумілий сигнал і вихід для противника. Якщо удари зростають, але немає зрозумілої конструкції "що саме Росія має зробити, щоб цей тиск був зменшений", тоді ескалація починає виробляти втрати швидше, ніж переговорний результат.

Alexander L. George додав би: тиск має бути частиною coercive diplomacy, а не окремим від дипломатії процесом. Його формула – вимога – обмежений тиск – вибір – поступка або наступний рівень. Для України це означає, що військовий тиск повинен бути жорстко синхронізований із конкретною переговорною пропозицією. Якщо дипломатична рамка запізнюється, кожен наступний рівень ескалації дедалі більше залежить не від українського політичного плану, а від того, скільки зовнішніх ресурсів готові надати партнери.

Генрі Кіссінджер звернув би увагу на асиметрію між військовою залежністю і політичною автономією союзника. В’єтнам показав, що держава може формально залишатися суверенною, але якщо значна частина ресурсу війни залежить від іншої держави, сильніший партнер із часом отримує дедалі більший вплив на темп переговорів і межі допустимого компромісу. Для України це особливо важливо через визначальну роль США в переговорному процесі: чим довше війна потребує критичного зовнішнього ресурсу, тим важче відокремити переговорну автономію від загальної політичної автономії.

Фред Чарльз Ікле додав би фактор часу. Його Every War Must End попереджає: найбільша небезпека – продовжувати війну довше, ніж додатковий час, втрати й ресурси реально покращують умови її завершення. Для України це означає, що кожен новий місяць війни має відповідати на просте питання: чи став сильнішим наш майбутній переговорний результат? Якщо ні, а ресурсна залежність при цьому збільшується, час починає працювати не на автономію, а проти неї.

Карл фон Клаузевіц і Безіл Ліддел Гарт дивилися б на проблему ширше. Клаузевіц нагадав би: війна повинна залишатися інструментом політики, а не ставати процесом, який політика лише обслуговує. Ліддел Гарт додав би: стратегія має оцінюватися не лише тим, що вона дає на полі бою, а тим, який мир вона робить можливим після бою. Для України це означає, що військовий успіх без політичної точки виходу може виявитися недостатнім, якщо він одночасно збільшує економічну, військову й дипломатичну залежність від зовнішніх партнерів.

Головний висновок для України: переговори самі по собі не зменшують суверенітет. Суверенітет починає звужуватися тоді, коли держава воює дедалі дорожче, дедалі більше залежить від зовнішнього ресурсу, але не має власної чіткої переговорної конструкції завершення війни. Якщо переговорна динаміка й надалі відставатиме від ескалаційної, переговорна автономія України буде звужуватися, а разом із нею – і простір самостійного політичного рішення. Якщо Україна не сформує власну конструкцію виходу з війни, цю конструкцію дедалі більшою мірою формуватимуть за неї інші, що негативно позначиться на державному суверенітеті та незалежності України і час тут є мультиплікатором цієї проблеми. Для країни, яка п'ятий рік у війні, стримує на полі бою одна свого супротивника перемовини мають бути природним політичним виходом з війни, використовуючи важіль супротиву, сформований протягом війни на полі бою.