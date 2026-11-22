Перемир'я на фронті: в ISW пояснили, чому це спрацює на Херсонщині і Запоріжжі, але не на всьому Донбасі

Україна пропонує провести евакуацію місцевих жителів з 15 окупованих населених пунктів Херсонщини і Запоріжжя. Усі вони розташовані вздовж річки Дніпро, що дозволяє влаштувати локальне припинення вогню без загрози безпосереднього зіткнення ворогуючих сторін.

А ось на Донеччині, як того вимагав Кремль, провести подібну евакуацію не вдасться: там забезпечити стабільну лінію фронту неможливо. Детальніше про це розповіли в Інституті вивчення війни.

Україна пропонує евакуацію людей із 15 населених пунктів

Після успішної гуманітарної місії з евакуції мирних жителів Олешок, що на Херсонщині, де російські окупанти влаштували справжню гуманітарну катастрофу, Україна запропонувала тимчасове локальне припинення вогню для проведення евакуації ще з 15 населених пунктів.

Усі вони розташовані на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей.

Згідно з пропозицією президента України Володимира Зеленського від 21 листопада, йдеться про Раденськ, Костогризове, Голу Пристань, Стару Збурівку, Нову Збурівку, Гладківку, Великі Копані, Кардашинку та Велику Кардашинку на Херсонщині і Кам'янське, Верхню Криницю, Василівку, Маячку, Златопіль та Дніпрорудне на Запоріжжі.

14 листопада Зеленський розповідав, що Україна аналогічно передавала США перелік населених пунктів, де можна було би влаштувати гуманітарне припинення вогню, але тоді Кремль відкинув можливість евакуації звідти українців.

На нову пропозицію Москва ще не відповіла.

Населені пункти на Херсонщині

Населені пункти на Запоріжжі

В ISW наголосили, що географія пропонованих для евакуації населених пунктів є значною, і припинення вогню можливе лише в цій обмеженій зоні театру військових дій завдяки тому, що річка Дніпро забезпечує стабільну лінію фронту.

"Усі 15 населених пунктів розташовані або безпосередньо вздовж берега річки Дніпро або Каховського водосховища, як-от Олешки, або за кілька кілометрів на південь від річки Дніпро в ближньому тилу Росії. Припинення вогню для евакуації цивільного населення можливе в цих районах лише тому, що річка Дніпро та Каховське водосховище є основними водними перешкодами, що перешкоджають активним наземним бойовим діям вздовж нинішніх ліній контролю", – йдеться у повідомленні.

В ISW додали, що припинення вогню в цих районах вимагатиме від російських та українських сил головним чином домовленості про припинення ударів безпілотників та обстрілів з непрямих точок зору через річку та матиме мінімальний вплив на активні наземні операції.

А ось у припинення вогню в районах, де географія поля бою не забезпечує стабільної лінії фронту, аналітики не вірять.

Зокрема, нереальне локальне перемир'я у Костянтинівці, де пропонував гуманітарну місію російський диктатор Володимир Путін.

Там, за оцінками ISW, припинення вогню неможливе, оскільки російські війська не контролюють місто, а лінія фронту там нестабільна.

"ISW давно оцінює, що будь-яке припинення вогню в Україні вимагає географічно стабільної та захищеної лінії фронту. Географія лінії фронту на Донбасі наразі не сприяє припиненню вогню", – резюмували аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW розкрили, як Путін намагався використати зустріч з Трампом і Сі Цзіньпіном.

Зокрема, Москва відчайдушно намагалася створити ілюзію нової "Ялти".