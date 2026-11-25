Під час атаки дронів у лівійському порту Бенгазі було ліквідовано лейтенанта ВМФ РФ: спливли подробиці

У мережі з'явився некоролог, присвячений окупанту, який міг перебувати на атакованому російському військовому корветі в порту Лівії. У тексті йдеться, що ліквідованим загарбником є російський лейтенант Семен Заболотний, 2000 року народження.

На судні він був начальником служби постачання й відповідав за матеріально-технічне забезпечення бойового корабля. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо

З’явився некролог, присвячений ліквідованому російському терористу після атаки на російський корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгазі 22 листопада. У тексті зазначено, що загинув лейтенант ВМФ РФ Семен Заболотний, 2000 р. н., який міг перебувати на борту корабля. Згідно з інформацією, він був начальником служби постачання та відповідав за матеріально-технічне забезпечення бойового корабля.

Що передувало

22 листопада російський військовий корабель "Меркурій" спалахнув після вибуху в Бенгазі в Лівії. Судно, найімовірніше, повністю знищене. Корвет супроводжував конвой суден, які використовуються для перевезення зброї на експорт.

Російський військовий корабель, який вибухнув у порту Лівії, попередньо ідентифікований як корвет проекту 20380 класу "Стерегущий" "Меркурій". Перш ніж стався вибух, судно кілька днів перебувало в порту Бенгазі.

Корабель номінально входить до складу Чорноморського флоту РФ, але наразі діє з баз Північного флоту в Арктиці, він супроводжував конвой суден. Ці кораблі пов'язані з російським урядом і подібні до "Спарти II", яка була атакована 21 листопада в Балтійському морі. Використовуються вони для перевезення зброї на експорт.

За даними видання Associated Press, російський корвет "Меркурий" міг вибухнути від удару українських морських дронів. Про це на засадах анонімності агентству розповіли двоє лівійських військових.

Співрозмовники АР зазначили, що "згідно з попередніми результатами розслідування, кілька українських морських дронів було запущено на корабель з бази, якою керують українські сили на заході Лівії. За їхніми даними, щонайменше чотири дрони було перехоплено та знищено, а два влучили у військовий корабель".

В уряді Лівії заявили, що російське судно пришвартувалося на лівійській базі для дозаправки та поповнення запасів у рамках угоди про співпрацю між Росією та урядом східної Лівії, однак деталі щодо судна чи його вантажу не зазначаються.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Лівії відреагували на українську атаку на російські кораблі в порту Бенгазі. Там заявили, що такі дії України фактично є "оголошенням війни" їхній державі, а також направили Києву "чітке попередження", застерігши від перетворення Лівії на "арену для зведення рахунків".