Під час атаки РФ на Україну в повітряний простір Молдови залетів безпілотник: що відомо

У ніч на 20 листопада під час масованої атаки Росії на Україну безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Об’єкт зафіксували о 01:19, а вже о 01:28 він залишив територію країни та полетів у напрямку України.

Про інцидент повідомив Центр повітряних операцій Національної армії Молдови. Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Міністерства оборони країни у Facebook.

Безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку українського населеного пункту Садківці Вінницької області. Його маршрут пролягав у напрямку села Аріонешть Дондушенського району Молдови.

Допис. Джерело: Facebook.

Згодом повітряний об’єкт залишив молдовську територію з району села Котюжень Бриченського району. Він перетнув кордон у напрямку українського населеного пункту Лукачені Чернівецької області. У Центрі повітряних операцій зазначили, що продовжують стежити за повітряним простором Молдови.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в селищі Киштельниця Теленештського району Молдови знайшли російський ударний дрон "Герань", що впав неподалік житлового будинку, але, на щастя, не вибухнув. БПЛА російських загарбників впав всього за 100 метрів від житла. Молдова офіційно звинуватила в інциденті країну-агресорку Росію, причому не зупинилася на цьому й вирішила вислати з країни ще одного російського "дипломата".