Під прицілом були "Азот" і ДРЕС: у російському Невинномиську прогриміла серія вибухів. Відео

У ніч на 26 листопада українські війська завдали численних ударів по місту Невинномиськ у Ставропольському краї Росії. Ціллю атаки було підприємство "Невинномиський Азот".

Також пролунали вибухи на території електростанції. Після ударів виникли пожежі. Про це пише моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Подробиці атаки

Місцеві жителі всю ніч повідомляли про атаку. Усі вибухи були зосереджені на території промислової зони Невинномиська.

Очевидці підтвердили, що постраждало хімічне підприємство "Невинномиський Азот". Також місцеві повідомляли про вибухи в районі Невинномиської ДРЕС.

OSINT-аналіз ASTRA підтвердив, що в Ставропольському краї атаковано Невинномиську ГРЕС, яка живить виробника компонентів для вибухівки "Невинномиський Азот".

Згідно з кадрами з камер спостереження, яке з'явилося на моніторингових каналах і яке вивчив OSINT-аналітик, було атаковано парогазову установку електричною потужністю 410 МВт.

Всього повідомлялося про більш ніж 30 вибухів та активну роботу ППО. Губернатор Ставропольського краю попереджав про атаку на промзону Невинномиська.

ЗСУ атакували завод та електростанцію. Джерело: ASTRA

Аналітики підтвердили удари по підприємству. Джерело: ASTRA

Що відомо про підприємство

"Невинномиський Азот" – це один з найбільших хімічних комбінатів Росії. Незважаючи на статус виробника цивільних добрив, підприємство є критичним елементом військово-промислового комплексу.

Комбінат виступає в ролі ключового "хімічного хаба", що постачає сировину для виробництва вибухівки та ракетного палива. Завод виробляє понад 1 млн тонн аміаку і близько 1,4 млн тонн аміачної селітри щорічно. Ці речовини є базовими компонентами для створення артилерійських снарядів і авіабомб.

Підприємство синтезує меланін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру. За даними Центру протидії дезінформації України, ці продукти подвійного призначення використовуються у виробництві фугасних і реактивних зарядів, пострілів для гранатометів, гексогену й октогену.

Підприємство постачає компоненти для машинобудівного підприємства "Іскра", яке займається розробкою і виробництвом твердопаливних ракетних двигунів для стратегічних і тактичних ракетних комплексів.

Вибухи в російському Невинно... Джерело: Google maps Розгорнути

Невинномиський Азот. Джерело: Google maps

Нагадаємо, вранці 23 листопада стало відомо про атаку Сил оборони на Пермський край РФ. Там під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На підприємстві спалахнула пожежа.

Як писав OBOZ.UA, 18 листопада джерела Reuters заявляли, що українські дронові атаки призвели до пошкодження або зупинки роботи 15 із 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії. На той момент співрозмовники оцінювали, що протягом 20 діб обсяги переробки на НПЗ впали приблизно на 45%, якщо порівнювати з кінцем жовтня (до близько 400 тисяч тонн на добу).