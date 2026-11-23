Під прицілом НПЗ: дрони атакували Пермський край. Відео

Вранці 23 листопада стало відомо про атаку Сил оборони на Пермський край РФ. Там під ударом опинився нафтопереробний завод.

На підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+

Що відомо про удар по Пермському НПЗ

Про те, що Пермський край РФ опинився під атакою ударних БпЛА Сил оборони, в Exilenova+ повідомили о 07:39.

Вже тоді була інфрмація щодо того, що головною ціллю атаки став місцевий НПЗ.

А досить скоро стало відомо також, що українським дронам вдалося цієї цілі досягти.

"Ударні БПЛА FP-1 прорвалися до промзони"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) у Пермському краї", ––зазначалося у повідомленні.

На території об’єкта спалахнула пожежа.

Атаковано НПЗ у Пермському краї

Атаковано НПЗ у Пермському краї

Атаковано НПЗ у Пермському краї

Атаковано НПЗ у Пермському краї

Незалежне російське видання ASTRA підтверджує: після атаки БПЛА у Пермі горить один із найвисокотехнологічніших НПЗ РФ – ТОВ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

"Після повідомлення губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна про пошкодження на "промисловому об’єкті" під час "відбиття атаки ворожих безпілотників" у Пермі горить НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", встановив OSINT-експерт ASTRA... На території підприємства помітні численні осередки займання. Імовірна зона займання розташована на майданчику переробки нафти, де зосереджені ключові технологічні установки підприємства – об’єкти електрознесолення та атмосферно-вакуумної перегонки (ЕЛОУ і АВТ)", – пише видання.

Скриншот повідомлення

Загалом, нагадує ASTRA, на НПЗ у цьому циклі задіяні чотири установки АВТ і три блоки ЕЛОУ.

OSIN-аналіз ASTRA.

OSIN-аналіз ASTRA.

OSIN-аналіз ASTRA.

ТОВ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) – один із найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи "Лукойл", переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, зокрема високоякісний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин і мастильні оливи.

Завод є ключовим промисловим об’єктом регіону й одним із найтехнологічніше оснащених у країні, забезпечуючи пальним як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) посідає третє місце серед НПЗ Приволзького федерального округу за обсягами переробки після "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" (НОРСІ) і комплексу "ТАНЕКО" (Нижньокамськ). Пермський завод вирізняється одним із найвищих у Росії показників глибини переробки нафти (понад 98%), практично не виробляючи темних нафтопродуктів на кшталт мазуту.

НПЗ ПНОС раніше неодноразово зазнавав атак БПЛА. Минулого разу підприємство було атаковане 25 вересня. Пожежа тривала щонайменше кілька годин. Тоді під час атаки загинула одна людина. Після вересневої атаки ПНОС зупиняв роботу.

До цього НПЗ був атакований 21 серпня. Під час атаки було поранено одну людину, а на заводі було пошкоджено установку первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

29 липня OSINT-експерт ASTRA підтверджував, що атаковане того дня, як сказав місцевий губернатор, "промислове підприємство" – це НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

До цього НПЗ був атакований 7 травня і 30 квітня.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – вже другий НПЗ в Росії, про удар по якому стало відомо 23 листопада. Першим був Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП"), розташований в однойменному місті. Місцеві мешканці чули вибухи, а пізніше в районі підприємства розгорілася сильна пожежа.

Добрі дрони долетіли до російського НПЗ близько 01:00 ночі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 23 листопада у Татарстані знову було атаковано ключову нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" – НПС Калейкіно. Там вирувала потужна пожежа, могло бути пошкоджено одразу кілька резервуарів.