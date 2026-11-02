Під прицілом ракетна програма та авіація РФ: у Генштабі показали 10 найважливіших уражень жовтня. Фото

У жовтні Сили оборони України системно уражали об'єкти, що забезпечують армію РФ ракетами, авіабомбами, ударними дронами та засобами протиповітряної оборони. Також минулого місяця під прицілом була авіація країни-агресорки.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Там розповіли про десять найважливіших уражень жовтня 2026-го.

Завод "Енергія", місто Єлець Липецької області РФ (25 жовтня та в ніч на 26 жовтня)

Було уражено цех виробництва елементів живлення для засобів ураження, на території підприємства виникла пожежа.

"Енергія" – це єдиний виробник батарей для модулів планування і корекції авіабомб. Також виготовляє батареї для ОТРК "Іскандер-М" і крилатих ракет морського базування.

Завод "Енергія". Джерело: Генштаб ЗСУ

Редкінський дослідний завод у районі селища Редкіно Тверської області РФ (ніч на 9 жовтня)

Була уражена інфраструктура заводу.

Редкінський завод виготовляє компоненти пального "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101.

Редкінський дослідний завод. Джерело: Генштаб ЗСУ

АТ "Протон-Електротекс", місто Орел Орловської області РФ (23 жовтня)

Знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери підприємства.

Завод випускає модулі для крилатих ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М". Також бере участь у виробництві ЗРГК "Панцир-С1".

АТ "Протон-Електротекс". Джерело: Генштаб ЗСУ

Комбінат "Тольяттікаучук" (24 жовтня), ПАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" і підприємство "Воронежсинтезкаучук" (обидва 26 жовтня)

Пошкоджено виробничу інфраструктуру.

Синтетичні каучуки, вироблені на підприємствах, використовуються у виготовленні твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

"Тольяттікаучук", "Єфремовсь... Джерело: Генштаб ЗСУ Розгорнути

Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі Суроватіхи Нижегородської області РФ (9 жовтня)

Уражено інфраструктуру Центру.

Мета цієї атаки – послаблення спроможностей ВПК противника із виробництва вибухових речовин та ракетного палива.

Центр ліквідації міжконтинен... Джерело: Генштаб ЗСУ Розгорнути

Підприємство "Робоавіа", район населеного пункту Леніна Ростовської області РФ (16 жовтня)

Уражено виробничо-складську будівлю підприємства.

"Робоавіа" розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії. Ураження ускладнює противнику виробництво БпЛА та їх постачання на фронт.

Підприємство "Робоавіа". Джерело: Генштаб ЗСУ

Інфраструктура ударних БпЛА, район Навлі Брянської області РФ (28-29 жовтня)

Уражено склад зберігання дронів "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

Це зменшує спроможності російського агресора атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій, зазначили в ГШ.

Інфраструктура ударних БпЛА. Джерело: Генштаб ЗСУ

Аеродром "Борисоглєбск", Воронезька область РФ (ніч на 15 жовтня)

Уражено шість багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Ці літаки – основний засіб, яким армія РФ скидає керовані авіабомби на прифронтові території України.

Аеродром "Борисоглєбск". Джерело: Генштаб ЗСУ

Аеродром "Маріновка", Волгоградська область РФ (29 жовтня)

Ударом берегових ракетних комплексів "Нептун" ВМС ЗСУ знищено два літаки Су-34.

Кожен Су-34 несе до 8 тонн бойового навантаження, його вартість – близько 50 млн доларів США. Втрата бортів знижує можливості окупантів бити КАБами по прифронтових громадах і позиціях українських воїнів.

Аеродром "Маріновка". Джерело: Генштаб ЗСУ

ФКП "Комбінат Камєнскій" Ростовська область РФ (ніч на 31 жовтня)

Ураження було комплексним – задіяно ударні дрони та ракетні війська, а саме берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи.

"Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем і авіаційних засобів ураження.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна розробила ракету "Довгий Нептун" на основі протикорабельного "Нептуна", який прийняли на озброєння у 2020 році. Нову модифікацію випробували та застосували в бойових умовах, а в жовтні 2025 року нею вдарили по російському аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області.

Нова версія отримала довший корпус, збільшений діаметр і змінену носову частину. Її розробили для ураження наземних цілей, зокрема об'єктів углибині території противника.