Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео

У Рязані під ударом були НПЗ...

У ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. У місті пролунала серія гучних вибухів, після яких у районі об’єктів промислової інфраструктури почалися сильні пожежі.

Основними цілями українських безпілотників стали нафтопереробний завод і склад маркетплейсу Wildberries. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+

Нічна панорама у вогні

Головною ціллю атаки став стратегічний Рязанський нафтопереробний завод. За словами місцевих жителів, у промисловій зоні пролунало близько 10 вибухів, після чого на об’єкті почалася пожежа.

Очевидці публікують у соціальних мережах кадри яскравих спалахів і палаючих об’єктів. На нічних відео помітно, як над територією НПЗ здіймаються густий дим і язики полум’я, а в районі підприємства зафіксовано одразу кілька осередків займання.

Атакований Рязанський НПЗ. Джерело: Exilenova+

Сильна пожежа в Рязані. Джерело: Exilenova+

Удар по логістичному хабу Wildberries

Окрім нафтопереробного заводу, під удар потрапила територія логістичного складу компанії Wildberries. За попередніми даними, один із БпЛА впав у безпосередній близькості від складського комплексу, після чого пролунав вибух і почалася пожежа.

На кадрах із місця події видно пожежу на прилеглій території. Остаточні масштаби пошкоджень самого хабу та кількість дронів, що долетіли до логістичного вузла, уточнюються.

Місцева влада та екстрені служби міста поки не надали докладних офіційних коментарів щодо пошкоджень і постраждалих. Попри це, росіяни у своїх місцевих пабліках писали про "хвилю гучних вибухів над областю".

НПЗ атакували дрони. Джерело: Exilenova+

Що відомо про НПЗ

"Рязанська нафтопереробна компанія" належить "Роснефти". Це один із найбільших НПЗ у Центральному федеральному окрузі РФ і входить до четвірки найважливіших нафтопереробних заводів Росії.

Проєктна потужність підприємства становить близько 18 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві автомобільного бензину, дизельного пального, авіаційного гасу (зокрема марки ТС-1) і мазуту.

Рязанський НПЗ відіграє стратегічну роль у постачанні центральних регіонів РФ і Москви, а також є ключовим вузлом логістики для російської армії. Завод виробляє значну частку авіапального та дизеля, необхідних для військової техніки, авіації й постачання угруповань військ.

Виведення з ладу основних установок перероблення знижує загальну продуктивність НПЗ. Пошкодження таких об’єктів спричиняють локальний дефіцит пального, ускладнюють логістику постачання підрозділів російської армії та змушують перенаправляти потоки пального з інших НПЗ, збільшуючи навантаження на інфраструктуру.

Результати атаки в Рязані. Джерело: Exilenova+

У Рязані атаковано логістичний хаб. Джерело: Exilenova+

Результати атаки в Рязані. Джерело: Exilenova+

Реакція окупантів та регіональної влади

Губернатор Рязанської області Павло Малков через кілька годин після обстрілу все ж таки прокоментував атаку. За його словами, на території промислових об'єктів у Рязані сталися загоряння. Також чиновник поскаржився, що пошкоджено лінії електропередач, тому в частині міста спостерігаються перебої з електропостачанням.

Крім того, губернатор заявив, що вночі Рязанську область атакували понад 200 БПЛА. У свою чергу, міністерство оборони РФ заявив, що під атакою опинилися десятки регіонів.

За версією терористичного відомства, протягом ночі з 20.00 4 листопада до 8.00 5 листопада черговими силами ППО перехоплено та знищено 496 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада у російській Адигеї пролунали вибухи. У місті Адигейську під удар БПЛА потрапив логістичний центр Ozon. На об’єкті спалахнула пожежа, ураження підтвердили пресслужба компанії та регіональна влада.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці жовтня українські дрони атакували російські цілі за 2 500 км. Тоді горіли об’єкт OZON і хімзавод "Омський каучук