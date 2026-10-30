Піхотинець Костянтин Власенко, який провів 491 день на позиції без обох ніг, отримав Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтину Власенку. Український захисник 491 добу виконував завдання на позиції, причому 232 доби – сам, маючи важке поранення та постійно приховуючись від росіян.

Воїн отримав звання Герой України та орден "Золота Зірка". Відповідний указ президента підписано 30 жовтня.

Указ глави держави. Джерело: скриншот

Костянтина Власенка нагороджено "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Орден «Золота Зірка». Джерело: скриншот

Також глава держави відзначив медаллю "За врятоване життя" старшого солдата Сергія Стояна. А інші учасники унікальної операції з порятунку життя Костянтина Власенка окремо будуть відзначені державними нагородами, подання на них уже готові, пообіцяли в Офісі президента.

Безперервно перебував на позиції

Як розповідав OBOZ.UA, Костянтин Власенко з 3 червня 2025 року до 15 лютого 2026 року безперервно перебував на вогневій позиції "Вертун" поблизу села Синьківка на Харківському напрямку. Попри постійні російські обстріли, він не давав ворогу здійснювати будь-які маневри, знищував його живу силу й техніку ще на підступах до позицій.

Причому одночасно воїн корегував роботу вогневих засобів і БпЛА свого підрозділу.

В лютому цього року російські загарбники дронами та артилерією повністю знищили позицію "Вертун". Костянтин Власенко разом із побратимом вижили, але під час відходу вони потрапили під нову атаку дронів.

Під час цієї атаки солдат зазнав важких вогнепальних поранень обох ніг, а його побратим зник безвісти.

Унікальна операція з евакуації

Костянтин Власенко. Джерело: скриншот

Поранений Костянтин Власенко знайшов укриття поблизу школи.

Захисника намагалися вивезти за допомогою наземного роботизованого комплексу, але ворог знищив цей НРК іще до того, як він дістався позиції. Будь-якими іншими засобами евакуацію провести було неможливо.

Серед варіантів розглядали й пішу евакуацію, але йти до позиції було дуже ризиковано через постійні російські обстріли.

У воїна почалась гангрена, що спричинила втрату стопи. А другу йому довелося власноруч ампутувати через поранення. Попри це Костянтин Власенко продовжував стежити за ворогом і надавати важливу інформацію побратимам.

Четвертого жовтня солдата вдалося евакуювати завдяки спільним зусиллям 2-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

27 жовтня Верховна Рада підтримала звернення до президента щодо присвоєння військовослужбовцю Костянтину Власенку звання Героя України.