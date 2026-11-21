Пілот Су-27 знищив будівлю з операторами російських БпЛА авіабомбою GBU. Відео

Сили оборони України продовжують ліквідовувати російських окупантів і знищувати їхні військові об'єкти. Цього разу український пілот винищувача Су-27 атакував пункт управління, де перебували оператори російських БпЛА, застосувавши керовану авіабомбу GBU.

Про це повідомив Telegram-канал "Соняшник". Там опублікували відео бойової роботи української авіації.

Будівля, у якій розташовував... Джерело: Скриншот Розгорнути

На місці ураження здійнявся потужний вибух. Джерело: Скриншот

Наслідки авіаудару по пункту... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що бійці 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України підірвали будинок, у якому засіла піхота російських окупантів. Для цього спецпризначенці використали спарку протитанкових мін.

Ми також писали, що російська армія стикається з проблемою поповнення особового складу: втрати окупантів перевищують темпи набору нових військовослужбовців. За даними Генерального штабу ЗСУ, які наводить Інститут вивчення війни (ISW), від початку 2026 року російські війська втратили понад 420 тисяч осіб. За перші дев'ять місяців року контракти з Міноборони РФ підписали близько 263 тисяч осіб.

В ISW зазначають, що російська влада намагається демонструвати успіхи у вербуванні контрактників, аби заспокоїти населення на тлі побоювань щодо нової хвилі мобілізації. Однак навіть збільшення грошових виплат не забезпечує достатнього припливу новобранців, щоб компенсувати втрати на фронті.