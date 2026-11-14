Пілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". Відео

Пілот українського винищувача влучив ракетою в російський дрон-камікадзе "Герань-4" під час нічного перехоплення. Відповідний відеозапис оприлюднили в мережі.

Кадри опублікував Telegram-канал Karymat. На них зафіксовано, як винищувач Повітряних сил ЗСУ перехоплює російську повітряну ціль.

Чим небезпечна "Герань-4"

Реактивна російська "Герань-4" може розвивати швидкість до 500 км/год, літати на висоті до 8 км і долати відстань понад 700 км. Через такі швидкісні та висотні характеристики її складніше перехоплювати українській протиповітряній обороні.

Журналісти проєкту "Схеми" дослідили один із вцілілих безпілотників цієї модифікації та з'ясували, що він оснащений китайським двигуном TG-2000. Для керування в режимі реального часу передбачені Mesh-модем і SIM-картки, які забезпечують зв'язок між апаратом та операторами.

Також "Герань-4" має поворотну камеру з денним, нічним та інфрачервоним каналами й 10-кратним оптичним зумом. На відміну від звичайних "Шахедів", що летять за заздалегідь заданими координатами, ця модифікація здатна шукати цілі безпосередньо під час польоту.

Окремою особливістю є 16-канальна CRPA-антена, яка ускладнює радіоелектронне придушення. За даними "Схем", для ефективної протидії таким безпілотникам потрібно щонайменше 16 засобів радіоелектронної боротьби, які повинні працювати одночасно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські "Герані-5" під час маневрів в окремих випадках розганялися до 1000 км/год. Про такі випадки розповідав радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, зазначаючи, що їх фіксували українські військові.

Він також наголошував, що Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники. Зокрема, українські фахівці регулярно виявляють у уламках таких апаратів нові компоненти: китайські двигуни, антени, модеми, камери та інші важливі елементи. До розроблення й удосконалення цих технологій Росія залучає численних інженерів і молодих фахівців.