Півтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. Відео

Країна-агресорка Росія за час повномасштабної війни проти України втратила понад 1,58 млн військових. А її військові витрати у грошовому еквіваленті за п’ять років перевищують 700 млрд. доларів. Цих грошей росіянам б вистачило на зведення "з нуля" п’яті сучасних великих міст-мільйонників – для заселення 10 мільйонами людей.

Загарбники втрачають на війні майже тисячу осіб щодня, тобто одну людину кожні півтори хвилини. Відповідні підрахунки 28 жовтня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні. Джерело: скриншот

Втрати РФ у війні. Джерело: скриншот

За понад 1700 днів повномасштабного вторгнення російське військо втратило більш ніж 1 млн 580 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими.

За розрахунками, лише виплати за загиблих і поранених обходяться бюджету країні-агресорки більш ніж у 95 млн доларів щодоби.

Ще понад 10 млрд доларів у 2025 році витратили на одноразові виплати за підписання контрактів.

Втрати техніки також доволі вагомі. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники так чи так знищили 12 448 танків, 25 609 бойових броньованих машин та 51 674 артилерійські системи. Також загарбники втратили 449 літаків, 356 гелікоптерів, 35 кораблів і катерів.

Втрати РФ у війні. Джерело: скриншот

Відмінусовані два підводні човни, понад п’ять тисяч ракет та більш ніж 585 тисяч безпілотників.

Війна щороку обходиться Кремлю все дорожче і дорожче. Так, військові видатки в РФ в доларах становили:

у 2022 році – 86 млрд;

у 2023-му – 109 млрд;

у 2024-му – 149 млрд;

у 2025-му – 190 млрд;

З урахуванням на 2026 рік ще 183 млрд, загалом за п’ять років це понад 700 млрд доларів.

Втрати РФ у війні. Джерело: скриншот

У 2022 році військові витрати Росії становили близько 4% ВВП, а у 2025-му цей показник зріс до 7,5%.

Ще 13,5 млрд доларів із серпня 2025-го до серпня 2026 року втратила російська нафтова галузь.

Загальної суми вистачило б на 10 тисяч кілометрів сучасних доріг, тисячу нових шкіл та 200 великих лікарень, плюс на виплатити по мільйону рублів кожній дитині, народженій після початку вторгнення. А ще – протягом двох років платити всім російським пенсіонерам удвічі більші пенсії. Причому ще б залишились кошти на, наприклад, вкладання у науку – на десять років.

Втрати РФ у війні. Джерело: скриншот

Або на ці гроші можна було б збудувати з нуля п’ять великих сучасних міст, і розселити в них до 10 мільйонів людей.

Втрати РФ у війні. Джерело: скриншот

"Але Росія обрала війну. І кожен день продовжує її обирати", – зауважили в Генштабі.

Як повідомляв OBOZ.UA, лише 27 жовтня українські воїни відмінусували ще 1510 російських загарбників. Також поменшало у російської армії на 21 артилерійську систему, сім наземних робототехнічних комплексів, 1 543 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Було знищено також 266 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.