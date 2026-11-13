Плани ворога зірвано: ССО здійснили наліт на позиції окупантів і захопили полонених. Відео

Українські військові продовжують знищувати живу силу та техніку ворога, завдаючи йому непоправних втрат, а також поповнюють обмінний фонд. Цього разу бійці Сил Спеціальних операцій здійснили наліт на позиції росіян та взяли в полон двох окупантів.

Полонені загарбники розповіли, як створюють постановні відео з фальшивими повідомленнями про "успіх" їхньої армії. Про це розповіли в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.

Що відомо

Вдалу операцію здійснили оператори 6 полку ССО Rangers. Під час спеціальних дій вони провели наліт на позицію противника та взяли в полон двох окупантів його розвідувального підрозділу. Також здобули документи й засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність.

Росіяни створюють постановні відео з брехнею про успіхи їхньої армії

У ССО наголосили, що російські окупанти, звітуючи про "успіхи" на полі бою та "захоплення" нових територій, часто створюють постановні відео й видають бажане за дійсне.

"Ворог продовжує звітувати про захоплення нових територій. Однак за гучними заявами нерідко стоять постановні відео та спроби видати символічні дії за реальні бойові успіхи", – зазначили бійці.

Під час допиту полонені розповіли, як створюють фальшиві повідомлення про просування російських військ: військовослужбовців із прапором направляють до визначеної локації, де вони демонструють символіку. Відео з дрона згодом використовують як нібито доказ захоплення позиції чи населеного пункту.

Відео операції та допиту полонених поділилися в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол розповів, що темпи просування російських окупантів на фронті наразі суттєво знизилися порівняно з попередніми періодами війни. Так, за місяць нині ворог може взяти одну посадку. Причиною такого уповільнення просування є, зокрема, великі втрати противника.