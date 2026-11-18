"Починають блукати по полях": військовий розповів про зміну тактики ворога біля Покровська. Карта

Ворог на Покровському напрямку користується негодою для того, щоб іти в штурм. Зокрема, використовує рясний туман як вдалий час для штурмових дій.

Також росіяни змінили тактику пересування малими піхотними групами й почали у штурми посилати одинаків. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Що відомо

За словами Черняка, для бригади настав доволі непростий період бойових дій. Нині період рясних туманів. Ворог активно користується негодою для масованих штурмових дій.

"Противник довго не міг, не міг, і нарешті відчув, що зможе. Викотив достатньо одиниць бронетехніки, підкріпив це величезною кількістю особового складу, і здійснив спробу механізованих штурмів наших позицій, саме під покровом туману. На жаль, для противника, в нього нічого не вийшло", – сказав офіцер бригади "Рубіж" НГУ.

Окрім того, розповів Черняк, противник дещо змінив тактику пересування малими піхотними групами. Росіяни почали посилати в штурми одинаків. Це має максимально дивний вигляд.

"Ми спочатку думали, що це якийсь там воїн спецназу, в нього якась там задача особлива, він намагається до нас інфільтруватися. Але потім зрозуміли – це точно ті самі військовослужбовці. Ці одиночки просто починають блукати по полях", – зазначив Володимир Черняк.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що на Гуляйпільському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати українські позиції невеликими піхотними групами. Через особливості місцевості та постійний контроль із боку українських безпілотників загарбники не можуть повноцінно використовувати бронетехніку, тому змушені долати значні відстані до передової пішки.