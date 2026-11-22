Подібні операції мають кілька етапів: у ВМС пояснили, чому російська ППО не змогла захистити Керченський міст

Навіть посилений захист Кримського мосту не гарантує, що російська армія зможе відбити українську атаку. Річ у тім, що операції проти стратегічних об'єктів передбачають кілька етапів підготовки.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він прокоментував українські удари по Керченському мосту.

За його словами, для ураження об'єктів, які перебувають під посиленим захистом російської армії, недостатньо лише безпосередньо атакувати визначену ціль. Важлива частина операції – попередня робота зі зниження здатності противника відбивати атаки.

Зокрема, українські військові зосереджуються на знищенні засобів протиповітряної оборони, якими окупанти прикривають стратегічно важливі об'єкти.

Плетенчук пояснив, що спочатку потрібно послабити систему ППО противника, а вже потім завдавати удару по основній цілі. Такий підхід дає змогу створити умови для успішного проведення операції. Тому навіть значна кількість російських засобів протиповітряної оборони поблизу Керченського мосту не гарантує, що він залишиться недосяжним для українських військових.

Нагадаємо, у листопаді Кримський міст тричі опинявся під ударами Сил оборони України – 16 листопада, у ніч проти 17-го та в ніч із 18 на 19 листопада. Після останньої атаки повідомлялося про кілька влучань у залізничну частину переправи. Під час попередньої атаки обвалилися арка та частина дорожнього полотна.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, як пошкодження переправи може позначитися на російській військовій логістиці. Росії доведеться активніше використовувати трасу М-14, що з'єднує Ростов із Кримом і проходить уздовж південного узбережжя окупованої України. Однак Сили оборони України також атакують цю автомагістраль, створюючи додаткові перешкоди для постачання російських військ на півострові та півдні України.

В ISW зазначили, що атаки на Керченський міст є частиною ширшої кампанії з порушення російських наземних шляхів сполучення на всьому театрі бойових дій.