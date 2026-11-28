Показник зростає: Зеленський розповів, скільки реактивних дронів перехоплює українська ППО

Українська протиповітряна оборона вже здатна знищувати близько 70% російських реактивних дронів, і цей показник продовжує поліпшуватися. Однак захист від балістичних ракет залишається серйозною проблемою через нестачу перехоплювачів, постачання яких зі США затримується.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю BBC. Глава держави також висловився про потреби української ППО, військову допомогу США та перебіг переговорів щодо завершення війни.

Українські військові поступово нарощують ефективність боротьби з російськими безпілотниками, зокрема тими, що мають реактивні двигуни. Наразі Сили оборони можуть перехоплювати приблизно 70% таких повітряних цілей.

Водночас президент звернув увагу на значно складнішу ситуацію з протидією балістичним ракетам. Україна відчуває "дуже, дуже великий" дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для роботи американських комплексів Patriot.

США приділяють більше уваги допомозі країнам Близького Сходу, тоді як Україна продовжує чекати на необхідні боєприпаси.

"Шкода, що вони зосередилися на Близькому Сході й допомагають їм більше. Це прикро. У нас є величезні запитання з цього приводу", – сказав президент.

Він також наголосив на ціні затримок із постачанням озброєння.

"Дефіцит цих ракет – це життя людей", – підкреслив Зеленський.

Зеленський розкритикував позицію Трампа щодо Путіна

Під час інтерв'ю президент України також висловив невдоволення ставленням американського лідера Дональда Трампа до російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він назвав дивною дружню риторику президента США щодо очільника Кремля.

Зеленський прокоментував фотографію, яку Трамп опублікував після зустрічі з Путіним, де політики обіймаються.

"Він агресор і вбивця. Він не може бути другом. Просто не може", – заявив глава держави.

Він порівняв таку дружбу зі ставленням до Адольфа Гітлера під час Другої світової війни.

Окремо Зеленський наголосив, що Сполучені Штати мають активніше тиснути на Росію під час мирних переговорів, а не намагатися зберігати нейтралітет між агресором і країною, яка захищається.

"Коли ви намагаєтеся бути дуже нейтральними з агресором, це означає, що ви підтримуєте жертв і водночас агресора. Це неправильно", – сказав президент.

Україна готується до складної зими

Зеленський також попередив, що попереду на Україну чекає важкий зимовий період. Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, мостах та логістичних об'єктах, намагаючись ускладнити життя цивільного населення.

Зокрема, останні атаки по Києву були спрямовані на мости через Дніпро. Росія хоче змусити українців залишати столицю, однак влада робитиме все можливе для її захисту.

"Люди можуть виїжджати, але ми намагатимемося захищати нашу столицю будь-яким способом. Нам потрібна наша столиця. Без столиці у вас немає країни", – наголосив Зеленський.

Також глава держави підтвердив, що робота супутникового зв'язку Starlink і військової версії Starshield на окупованих територіях України залишається обмеженою. Він зазначив, що українська сторона не має чіткого розуміння, хто саме ухвалює відповідні рішення.

"Технічно це SpaceX, політично – я не знаю, я справді не знаю. Це як пінг-понг. Ми запитуємо одну сторону, а нам відповідають, що це інша", – пояснив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що перед своєю поїздкою до Флориди генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї сторони узгодили важливі сигнали для президента США Дональда Трампа.