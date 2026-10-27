Помер через два тижні після мобілізації: у Сухопутних військах перевіряють обставини ВЛК та служби військовослужбовця

Командування Сухопутних військ Збройних сил України ініціювало перевірку обставин мобілізації Ігоря Ревеки, проходження ним військово-лікарської комісії (ВЛК) і служби у військовій частині. Військовослужбовець помер під час лікування в лікарні №4 у Дніпрі.

Про початок перевірки повідомили в офіційному Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ. Там також висловили співчуття родині та близьким померлого й закликали медіа та громадськість не робити передчасних висновків до з’ясування всіх обставин.

Ігор Ревека помер через два тижні після ВЛК. Джерело: t.me/landforcesofukraine

Обставини смерті

Ігор Ревека народився 12 серпня 1969 року в Харкові в сім’ї лікарів. Шкільні роки він провів у школах №4, №6 та №2 міста Златопіль.

25 вересня 2026 року чоловіка призвали до лав Збройних сил України. Через три тижні, 16 жовтня, він помер під час лікування в лікарні №4 у Дніпрі.

Про смерть земляка повідомив міський голова Микола Бакшеєв у своєму офіційному Telegram-каналі. За його словами, громада провела Ігоря Ревеку в останню путь.

Що перевіряють

У Сухопутних військах повідомили, що перевірять усі обставини, пов’язані з мобілізацією та проходженням служби військовослужбовця.

Зокрема, йдеться про:

проходження військово-лікарської комісії;

обставини призову до ЗСУ;

подальше перебування у військовій частині;

проходження військової підготовки;

обставини смерті.

У командуванні заявили, що після завершення перевірки повідомлять про встановлені факти та рішення, ухвалені відповідно до чинного законодавства.

Представників медіа та громадськість попросили утриматися від передчасних висновків, доки не з’ясують усіх обставин.

Прощання з військовим

За інформацією міського голови, заупокійний молебень за Ігорем Ревекою відбувся у храмі Ікони Казанської Божої Матері. Після цього провели цивільну панахиду.

Микола Бакшеєв висловив співчуття рідним, близьким, колегам, друзям і побратимам померлого.

У Сухопутних військах наголосили, що повідомлять про результати перевірки після встановлення всіх обставин.

Ігор Ревека помер через два тижні після ВЛК. Джерело: t.me/MykolaBaksheev

Ігор Ревека помер через два тижні після ВЛК. Джерело: t.me/MykolaBaksheev

Ігор Ревека помер через два тижні після ВЛК. Джерело: t.me/MykolaBaksheev

Ігор Ревека помер через два тижні після ВЛК. Джерело: t.me/MykolaBaksheev

Ігор Ревека помер через два тижні після ВЛК. Джерело: t.me/MykolaBaksheev

Ігор Ревека помер через два тижні після ВЛК. Джерело: t.me/MykolaBaksheev

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Міноборони уточнили процедуру ВЛК для військових, які проходять лікування за кордоном.