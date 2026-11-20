Помітні значні пошкодження: як виглядає Кримський міст після серії українських ударів. Фото

Кримський міст через Керченську протоку зазнав значних пошкоджень після трьох поспіль українських ударів, завданих протягом 17, 18 та 19 листопада. На новому супутниковому знімку видно пошкодження залізничного полотна щонайменше у трьох місцях.

Одне з них розташоване біля кріплення останньої вцілілої арки мосту. Після третьої атаки залізничний рух переправою знову перекрили. Про це повідомляє "Радіо Свобода", яке опублікувало новий кольоровий супутниковий знімок споруди.

Який вигляд має Кримський міст після українських ударів

На оприлюдненому "Радіо Свобода" супутниковому фото зафіксовано наслідки трьох атак по мосту через Керченську протоку. Знімок демонструє помітні пошкодження залізничного полотна – щонайменше у трьох окремих місцях.

Зокрема, одне з пошкоджень розташоване в районі кріплення останньої арки мосту, яка залишилася цілою. Таким чином, супутникове зображення показує, що удари зачепили не лише залізничну частину переправи, а й ділянку поблизу конструкції арки.

Знімок є кольоровим і дає змогу побачити стан мосту після серії атак, які відбулися три дні поспіль – 17, 18 та 19 листопада.

Після третього удару залізничний рух знову перекрили

Окремо повідомляється про наслідки атаки 19 листопада. Після неї рух поїздів Кримським мостом знову зупинили.

Залізничне сполучення перед цим ненадовго відновили після другої атаки. Однак після третього удару переправу знову перекрили для руху залізничного транспорту.

Отже, після трьох послідовних атак залізничний рух мостом знову опинився під обмеженням.

Зеленський назвав удари відповіддю на атаки по мостах у Києві

У четвер президент України Володимир Зеленський прокоментував удари по мосту через Керченську протоку. Він назвав їх відповіддю на російські удари по мостах у Києві.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що Кримський міст нібито не використовувався військовими. Також він пригрозив Україні відповіддю, яка, за його словами, буде "набагато болючішою" після атак на переправу.

Як виглядає Кримський міст п... Джерело: https://t.me/krymrealii Розгорнути

Як виглядає Кримський міст п... Джерело: https://t.me/krymrealii Розгорнути

Як виглядає Кримський міст п... Джерело: https://t.me/krymrealii Розгорнути

Як повідмляв OBOZ.UA, удари по Кримському мосту матимуть каскадний вплив на російську логістику та можуть ускладнити постачання окупаційних військ у Криму й на півдні України. Через пошкодження важливої для ворога переправи Росії доведеться використовувати інші маршрути, зокрема трасу М-14 Ростов-Крим.