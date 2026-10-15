Понад 2 300 цілей: спецпідрозділ ГУР "Артан" атакував паливну інфраструктуру військ РФ
«Артан» – спецпідрозділ акти...
Джерело: «Артан»
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Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України "Артан" у прикордонній зоні уразив понад 2 300 цілей за кілька місяців роботи FPV-екіпажів спецпідрозділу. Серед пріоритетних цілей українських розвідників – паливна інфраструктура російських військ.
Про результати роботи підрозділу повідомив його командир, полковник воєнної розвідки Віктор Торкотюк.
Окрім паливних складів та об’єктів інфраструктури, FPV-екіпажі "Артану" уражали склади боєприпасів, броньовану техніку й артилерійські установки.
У підрозділі наголошують на важливості ударів по логістиці противника, зокрема по об’єктах, які забезпечують російські війська пальним. Такі атаки спрямовані на ускладнення постачання та забезпечення окупаційних сил.
"Артан" – спецпідрозділ активних дій воєнної розвідки України, який виконує бойові завдання із застосуванням безпілотних систем та інших засобів ураження.
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