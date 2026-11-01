Попри смертельну небезпеку: бійці 432 ОП БпС провели складну евакуацію під Слов’янськом. Відео

Бійці 432 окремого полку безпілотних систем провели евакуацію двох поранених побратимів поблизу Слов’янська. Під час операції група потрапила під атаку ворожих FPV-дронів, унаслідок чого поранення отримав ще один військовий.

На допомогу вирушили інші бійці, які допомогли завершити евакуацію, у результаті чого із зони ураження вдалося вивезти трьох поранених захисників. Відповідне відео показав 432 окремий полк безпілотних систем.

Як проходила евакуація поранених під Слов’янськом

Попри складні умови та високу активність ворожих безпілотників поблизу Слов’янська, бійці 432 ОП БпС з позивними "Картман" і "Пиво" вирушили евакуювати двох поранених побратимів, які перебували на позиції.

Під час операції групу атакували ворожі дрони. "Картману" вдалося збити один із FPV-дронів, який атакував військових. Однак внаслідок удару іншого FPV поранення отримав і боєць "Пиво".

Як військовим вдалося вивезти трьох поранених

Для оперативної підтримки та завершення евакуації в район операції на пікапі вирушили бійці з позивними "Бровар" і "Камаз".

Завдяки професіоналізму та точній маневреності українських військових групі вдалося швидко евакуювати всіх трьох поранених із зони ураження.

Як зазначили в полку, холодний розрахунок і чітка взаємодія допомогли врятувати життя трьох захисників.

Наразі всі поранені перебувають у медичних закладах, де отримують необхідну допомогу.

Як проходила евакуація поран... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як проходила евакуація поран... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як проходила евакуація поран... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як бійці 63-ї ОМБр вивели 8 цивільних із Лиману і закрили їх собою від FPV-дрона.