Портников розповів, за яких умов може завершитися гаряча фаза війни в Україні

Гаряча фаза війни Росії проти України може завершитися, якщо українським силам вдасться послабити ресурси країни-агресора настільки, що продовження бойових дій коштуватиме їй дорожче, ніж можливі здобутки. Не досягаючи успіхів на фронті, Кремль намагається тиснути на українців ударами по тилу.

Про це журналіст і публіцист Віталій Портников розповів в етері "Еспресо". Він наголосив, що Силам оборони потрібно й надалі завдавати противнику відчутних втрат.

"Якщо України вистачить сил зменшити російські ресурси так, щоб втрати на війну були більшими, ніж приз за війну, війна вийде з гарячої фази. Якщо таких зусиль не вистачить, війна в гарячій фазі продовжуватиметься", – зазначив Портников.

Він застеріг, що без ефективної оборони та болючих ударів у відповідь війна може затягнутися, а постійні обстріли, перебої з електроенергією й водопостачанням та порушення роботи міської інфраструктури стануть частиною повсякденного життя українців.

"Головне для людини, яка живе в стані війни, – адаптуватися, якщо вона живе в країні, яка перебуває у стані війни. А люди, як правило, адаптуються. У цьому сутність людської природи", – сказав журналіст.

Портников пояснив, що російські удари по українських містах мають на меті зробити життя в них нестерпним і змусити українців погодитися на капітуляцію. На його думку, Росія не може досягти вирішальних успіхів на фронті, тому намагається тиснути на цивільне населення атаками по тилу.

Водночас журналіст наголосив, що ефективна оборона та відчутні удари у відповідь можуть створити передумови для перемир’я.

"Це все буде так, якщо ми не зможемо оборонятися і завдавати чутливих ударів у відповідь. Тому що якщо будуть чутливі удари у відповідь, елементи перемир'я будуть", – зазначив Портников.

За його словами, саме здатність України захищатися та завдавати Росії відчутних втрат може наблизити припинення інтенсивних бойових дій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Віталій Портников прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю під час виступу на Валдайському форумі. На думку журналіста, слова очільника Кремля про можливість її застосування свідчать про зміну політичного курсу Росії.