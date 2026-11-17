"Порушили табу": Соловйов заявив, що НАТО вступило в війну в Україні і порадив росіянам "йти під воду і землю": Відео

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, нібито країни НАТО безпосередньо вступили у війну проти Росії. Він звинуватив Альянс у порушенні багаторічних "табу" та закликав росіян заздалегідь готуватися до можливих ударів, зокрема "йти під землю і під воду".

Про це Соловйов заявив в ефірі свого пропагандистського шоу. Він стверджує, що західні держави нібито перейшли певні межі у протистоянні з РФ, тому росіянам необхідно завчасно продумувати заходи захисту.

Чим Соловйов налякав росіян

Під час ефіру кремлівський пропагандист заявив, що країни Північноатлантичного альянсу нібито здійснили пряму агресію проти Росії. За його словами, це сталося в ніч перед виступом і означає порушення обмежень, яких сторони дотримувалися протягом багатьох років.

"Сьогодні вночі де-факто країни НАТО вступили у пряму агресію проти нас, порушивши всі табу, які діяли протягом багатьох років", – заявив Соловйов.

Володимир Соловйов. Джерело: Скриншот

Він також висловив переконання, що російська сторона нібито розуміє, які об'єкти можуть стати цілями майбутніх ударів. На цьому тлі пропагандист закликав діяти на випередження.

"Ми чудово розуміємо, куди полетить, ми чудово розуміємо, що є ціллю. Це означає, що потрібно діяти заздалегідь, потрібно думати наперед. Це означає, що потрібно йти під землю, йти під воду, мислити системно", – сказав він.

У Росії звинуватили Британію в атаці на Кримський міст

Тим часом російські ЗМІ знайшли нібито винних у масштабній атаці на Кримський міст. За їхньою попередньою версією, українські військові могли використати модифіковані британські крилаті ракети Storm Shadow.

Російські медіа стверджують, що під час удару, який вони називають наймасштабнішим від початку повномасштабної війни, контроль за роботою російських систем ППО та наведення ракет нібито забезпечував британський літак радіоелектронної розвідки RC-135W Rivet Joint. За їхніми словами, повітряне судно протягом останніх днів працювало поблизу Криму.

Нагадаємо, після нової серії українських ударів по Кримському мосту обвалився арковий проліт його автомобільної частини завдовжки понад 270 метрів. Також було пошкоджено дорожнє та залізничне полотно, а рух автомобілів і потягів через переправу зупинили.

Як писав OBOZ.UA, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна нібито здатна захопити Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Він стверджував, що чисельність українських сухопутних військ перевищує можливості європейських сил НАТО, а тому Альянс нібито не зможе зупинити ЗСУ в разі такого наступу.