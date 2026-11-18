Посилення захисту портів і допомога аграріям до посівної: Зеленський зібрав нараду і анонсував важливі кроки

Україна готує додаткові заходи для захисту портової інфраструктури та безпеки зернового експорту в Чорному морі. Окрему увагу приділять підтримці аграріїв, щоб вони змогли підготуватися до посівної кампанії наступного року.

Про це за результатами наради повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що для цього влада розробляє комплекс необхідних рішень.

Безпека суден і портів у Чорному морі

За словами президента, під час наради йшлося про безпекову ситуацію в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту. Представники розвідки й військові доповіли про плани країни-агресорки Росії, а також за результатами було визначено, які додаткові сили та засоби потрібні для посилення захисту українських суден і портів.

"Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців", – підкреслив глава держави.

Йшлося, зокрема, про безпеко... Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Розгорнути

Зеленський провів нараду. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Допомога аграріям перед посівною

Зеленський також повідомив про обговорення транскордонної співпраці з сусідніми країнами. Серед головних завдань:

– посилення безпеки причорноморських міст і громад;

– підтримка українських аграріїв.

Йшлося, зокрема, про безпеко... Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Розгорнути

Йшлося, зокрема, про безпеко... Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Розгорнути

Зокрема, під час зустрічі з фермерами й представниками аграрного бізнесу було обговорено можливі кроки для допомоги галузі.

"Готуємо відповідну систему дій. В тому числі для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс. Дякую всім, хто допомагає!" – резюмував український лідер.

Зеленський провів нараду. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Як писав OBOZ.UA, раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія відмовляється погоджуватися на тимчасове припинення вогню в акваторії Чорного моря. Кремль має намір розглядати питання безпеки на воді лише за умови, що цей крок супроводжуватиметься підписанням повноцінної та довгострокової мирної угоди з Україною, але не зацікавлений в локальних домовленостях на морі окремо від загального врегулювання війни.