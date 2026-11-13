"Повітряна тривога" знову показує ворожі цілі, але є нюанс: як авторизуватися

Застосунок "Повітряна тривога" відновив роботу після кібератаки Росії. Тепер користувачі знову можуть бачити на мапі російські ударні безпілотники "Шахед" та інші повітряні цілі, однак для доступу до цієї функції потрібно пройти додаткову авторизацію.

Про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону, повідомляє медіа. Він підтвердив, що в застосунку знову відображаються ворожі повітряні об'єкти.

Як авторизуватися в застосунку "Повітряна тривога"

Про відновлення роботи сервісу також повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Там зазначили, що команди Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили її захист на всіх рівнях.

На вимогу Сил оборони розробники додали авторизацію через застосунок "Дія". Це необхідно для того, щоб інформацію про рух ворожих цілей могли переглядати лише верифіковані користувачі, а російські військові не мали доступу до цих даних.

Водночас у Мінцифри наголосили, що "Дія" не передає застосунку персональних даних користувачів. Вона лише підтверджує проходження верифікації. Своєю чергою, "Повітряна тривога" не збирає та не зберігає особисту інформацію.

Додаток "Повітряна тривога" знову працює. Джерело: Telegram/Мінцифра

Авторизація через "Дію" потрібна лише для перегляду повітряних цілей. Інші функції застосунку залишаються доступними без неї. Зокрема, користувачі можуть отримувати сповіщення про повітряну тривогу, переглядати рівні небезпеки та знаходити укриття на мапі.

Щоб скористатися оновленою функцією, необхідно оновити застосунок "Повітряна тривога" в Google Play або App Store, а потім пройти авторизацію через "Дію".

Як писав OBOZ.UA, ввечері 1 листопада 2026 року невідомі хакери, зламали застосунок "Повітряна тривога". Користувачі почали отримувати неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також повідомлення про вуличні бої в Києві.

Жодної радіаційної чи ядерно... Джерело: Скриншот Розгорнути

У Повітряних силах ЗСУ закликали українців зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних джерел, наголосивши, що інформація про радіаційну загрозу не відповідає дійсності. Розробник застосунку згодом підтвердив кібератаку, а в Центрі протидії дезінформації закликали не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані.