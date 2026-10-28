Блог | Пояс фортець проти путінської м’ясорубки: чому Донбас може стати пасткою для Кремля

Reuters повідомляє, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії Путін заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від захоплення всього Донбасу.

Важливе уточнення: це не свідчення лідерів Фінляндії та Норвегії, про це агентству повідомило джерело, близьке до Кремля (це для контексту).

Гаразд, але припустімо, що це справді те, про що Путін повідомив під час цієї телефонної розмови.

Ми знаємо, що Україна також не збирається відмовлятися від свого поясу фортець, нагадаю читачам не з України: Слов’янсько-Краматорська агломерація – це величезний укріпрайон, оборона якого вибудовувалася роками.

Оборону цієї ділянки фронту, включно з прилеглими напрямками, забезпечують два угруповання військ – "Центр" і "Азов", які об’єднують під своїм командуванням корпуси, бригади, окремо придані підрозділи тощо.

Очолюють ці угруповання бригадні генерали Андрій Білецький і Денис "Редіс" Прокопенко.

Жодна людина при здоровому глузді на жодній війні (якщо тільки вона не капітулювала або її оборона не розвалилася) не віддає ворогові просто так свою територію, тим паче такі укріпрайони.

Загалом, навіть якщо уявити, що з Києва надійде наказ залишити цей район, навряд чи його взагалі буде виконано, що нормально для ситуації, у якій перебуває Україна (або "нормально" – на війні взагалі нічого нормального не буває).

Мені це дещо нагадує Швейцарію часів Другої світової, де існувала концепція Національного редуту.

Вона передбачала продовження опору з опорою на укріплення в Альпах навіть у разі захоплення Вермахтом частини країни й без огляду на політичне керівництво держави.

Тобто, якщо інформація Reuters правдива, Путін фактично дав зрозуміти лідерам Фінляндії та Норвегії, що не збирається закінчувати війну.

Це ставить жирний хрест на будь-яких спробах адміністрації США заморозити конфлікт, адже для такого замороження просто немає узгоджених умов.

Війна триватиме й далі, хоча, будьмо чесними, війною в істинному сенсі цього слова її вже важко назвати, зважаючи на кількість солдатів, яких Росія кладе у своїх наступальних операціях.

Це радше одне величезне жертвоприношення.

За цим закономірно постає і питання: яким хибним богам чи ідолам Путін приносить у жертву ці сотні тисяч своїх людей?