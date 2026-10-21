"Працювати доволі складно": Ігнат пояснив, як негода впливає на ефективність збиття ворожих дронів

Погода має вплив на ефективність роботи протиповітряної оборони України. Наразі через погіршення погодних умов відсоток збиття російських дронів-камікадзе дещо зменшився.

Про це повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗС України. 21 жовтня в ефірі "Єдиних новин" він уточнив, що йдеться про засоби, для яких необхідно візуально бачити ворожу ціль.

"Сьогодні, власне, і авіації працювати доволі складно. Ви бачите – погодні умови складні. Це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості. Так, це й засоби з лазерним наведенням, якщо вони із землі працюють. І, відповідно, пілотована авіація – вертольоти, винищувачі", – пояснив Ігнат.

Він наголосив, що військові проводять ефективну роботу, викладаються на 100%. Хоча більшість російських БпЛА збивається, "хотілося б більше", адже прильоти завдають цивільній інфраструктурі суттєвої шкоди.

"Вони долітають кожен день і б'ють по тих об'єктах, які нам дуже боляче потім відновлювати. Це передусім об'єкти енергетики, це залізниця, логістичні центри тощо. Ворог потроху, як би мовити, по шматочку б'є. І ці невеликі відсотки незбитих потім, за підсумком за місяць, виходять у серйозну проблему для того, щоб відновлювати..." – сказав представник ПС ЗСУ.

Нагадаємо:

У ніч проти 21 жовтня російські війська запустили по нашій країні крилаті ракети "Іскандер" та 186 безпілотників різних типів (із них – 88 реактивні).

Захисники українського неба збили та подавили засобами РЕБ 150 ворожих цілей.

Як раніше писав OBOZ.UA, Україна збільшує замовлення на виробництво турелей, які добре зарекомендували себе у боротьбі з російськими дронами-камікадзе типу "Шахед". Президент Володимир Зеленський очікує, що всі процеси, необхідні для нарощування виробництва, будуть відбуватися максимально швидко.