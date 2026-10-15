Пробитий дах і сліди пожежі: супутникові знімки показали масштаб пошкоджень дата-центру "Яндекса" в Сасовому після удару дронів

Супутникові знімки зафіксували масштабні пошкодження дата-центру "Яндекса" в Сасовому, Рязанської області. Сліди руйнувань та пожежі видно приблизно на третині будівлі, розташованої на території верстатобудівного заводу "Саста".

На будівлі дата-центру помітні пошкодження, схожі на наскрізні отвори. Про це свідчать супутникові знімки Airbus від 12 жовтня.

Руйнування даху та уламки

Порівняння свіжих кадрів із фотографіями за жовтень минулого року дозволило детально оцінити наслідки атаки БПЛА, що сталася 8 жовтня. У західній частині будівлі дах повністю почорнів від вогню, на ньому помітні наскрізні отвори.

У центральній частині об’єкта на знімках чітко видно предмети, що нагадують уламки конструкцій. Пошкодження охопили близько третини всієї площі будівлі дата-центру.

Атака на інфраструктуру та реакція "Яндекса"

Удар по об'єкту в Сасово став першою атакою на російські центри обробки даних. Слідом за цим відбулися удари по інших потужностях "Яндекса" у Володимирі та Калузі, а також по дата-центру "Сберу".

У день удару представники "Яндекса" заявили, що оцінюють масштаб збитків і на той момент не могли підтвердити можливість відновлення пошкодженого обладнання. Офіційних даних про точний ступінь руйнувань компанія досі не оприлюднювала.

Збої в роботі сервісів і сайтів

Атака на дата-центр спричинила відчутні технічні неполадки в російському сегменті інтернету. З тимчасовими збоями зіткнулися як сервіси самого "Яндекса", так і низка великих зовнішніх ресурсів, зокрема сайти РЖД та пропагандистські сайти.

"Яндекс" атакували дрони. Джерело: Airbus DS / Агентство

Пошкоджений дата-центр. Джерело: Airbus DS / Агентство

Що відомо про дата-центр

Згідно з даними з відкритих джерел, загалом у "Яндекса" на території Росії налічується 7 дата-центрів. У Сасово розташований один із перших і найвідоміших дата-центрів.

Крім того, великі дата-центри "Яндекса" розташовані у Володимирській, Московській та Калузькій областях. Виходячи з встановленої потужності в 12 МВт і стандартної щільності енергоспоживання, місткість дата-центру в Сасово оцінюється в 1500 серверних стійок, що еквівалентно десяткам тисяч фізичних серверів.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2026 року Рязанська область і Республіка Башкортостан зазнали масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Епіцентрами ударів у Рязанській області став великий дата-центр "Яндекс".

Як повідомляв OBOZ.UA, у Воронезькій області РФ у місті Борисоглібську та його околицях пізно ввечері 14 жовтня лунали вибухи. За попередніми даними, під атакою опинився російський військовий аеродром.