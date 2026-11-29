Промзона у вогні: дрони атакували "Тольяттікаучук" та резервуари у Нижньокамську в РФ. Фото та відео наслідків

Уночі під атакою ударних дронів Сил оборони опинилися кілька регіонів РФ. Зокрема, атаковано завод "Тольяттікаучук", горіли також резервуари у Нижньокамську.

Повідомлялося також про ймовірну атаку на ракетний військовий полігон "Капустин Яр" в Астраханській області. Подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про нічні удари по Росії

О 05:31 в Exilenova+ повідомили, що цієї ночі у Росії "під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська, а також, імовірно, полігон "Капустин Яр".

Кадрів уражень тоді ще не було, натомість у каналі опублікували відео роботи російської ППО.

Перша конкретика з'явилася після 6 години ранку.

"У промзоні Тольятті внаслідок атаки, попередньо, спалахнула пожежа на підприємстві "Тольяттікаучук", яке залучене до виробництва компонентів ракетного палива.

Промзона у вогні: дрони атак... Розгорнути

Промзона у цьому місті перебувала під вогневим впливом Сил оборони усю ніч, додали в Exilenova+.

Палає промзона у Тольятті

До висновку, що атаковано саме "Тольяттікаучук", дійшов і OSINT-аналітик незалежного російського видання ASTRA.

"У Тольятті під атаку українських безпілотників, імовірно, потрапило підприємство "Тольяттикаучук", яке виробляє хімічну сировину, що використовується, зокрема, для виготовлення ракетного палива... Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон: він повідомив, що за ніч збили понад 20 безпілотників. За його словами, ціллю атаки знову стали промислові підприємства, однак він не уточнив назв. Загиблих і постраждалих немає", – пише ASTRA.

Аналіз ASTRA

Аналіз ASTRA

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак. Останній підтверджений удар стався 24 жовтня 2026 року. Тоді, за даними Генштабу, було пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки з виробництва бутилкаучуку та установку ректифікації.

"Тольяттикаучук" входить до групи "Татнефть" з 2019 року, виробляє синтетичні каучуки, мономери, вуглеводневі фракції та добавки до автомобільного бензину. Але також синтетичні каучуки, що виробляються підприємством, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Невдовзі з'явилися також підтвердження атаки на Нижньокамськ у Татарстані.

Куди саме поцілили українські воїни, на той момент ще було невідомо. Однак автор кадрів, що зафіксували пожежу на місці влучання, інформував, що "влучили жорстко" і "горить ємність якась, резервуар, по-ходу".

У міноборони РФ вранці заявили, що за ніч нібито було "знищено" аж 1017 українських БпЛА – над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Орловською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською, Смоленською, Тверською, Тульською, Ульяновською, Московською областями, а також над Татарстаном і окуповканим Кримом.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні стало відомо, що Сили оборони України атакували техніку й живу силу противника поблизу села Снагость Курської області Росії. Перший удар було завдано безпілотником, другий – ракетою РСЗВ HIMARS.

Відео ураження в суботу, 28 листопада, оприлюднила в Telegram пресслужба 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗС України. Воїни уточнили, що ціллю був логістичний хаб загарбників.