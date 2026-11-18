Просто йшла на роботу: в Одесі внаслідок російського обстрілу загинула відома журналістка. Фото та відео

В Одесі під час атаки РФ заг...

В Одесі 18 листопада внаслідок атаки російських терористів загинула Христина Лисенко – багаторічна координаторка, адміністраторка та продюсерка телеканалу "Перший міський". Журналістка прямувала на роботу, коли ворожий удар по місту обірвав її життя.

Про це повідомили колеги Христини Лисенко на Facebook-сторінці "Першого міського". Вони зазначили, що журналістка загинула під час першої ранкової атаки на місто.

За даними телеканалу, Христина Лисенко загинула, коли йшла на роботу Європейською вулицею. До офісу їй залишалося три квартали.

"Страшний день, який ми не можемо прийняти. Під час першої ранкової атаки загинула наша Кріс... Христина Лисенко, багаторічна координаторка, адміністраторка, продюсерка Першого міського. Вона просто йшла на роботу Європейською, залишалося три квартали до офісу", – поділились горем колеги журналістки.

"Вона була нашим стрижнем"

У колективі телеканалу розповіли, що Христина Лисенко багато років була людиною, навколо якої трималася робота редакції. Вона завжди приходила першою, координувала робочі процеси та підтримувала колег.

Продюсерка «Першого міського... Джерело: detector.media Розгорнути

"Вона була ЛЮДИНОЮ з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем", – написали на сторінці телеканалу.

Колеги згадують, що Христина завжди боролася за тих, кого покинули, образили чи обділили. Вона любила коней, рятувала котів і допомагала тваринам знайти нові домівки.

На неї чекала врятована кішка Мавка

Колеги розповіли історію кішки Мавки, яку Христина врятувала під час російського обстрілу в липні. Після цього журналістка дбайливо шукала для тварини нову родину, прискіпливо вибираючи тих, кому могла б довірити пухнастика.

Христина врятувала кішку під... Джерело: Facebook "Перший міський. Одеса" Розгорнути

На момент загибелі Христини Мавка чекала на неї на роботі.

"Тепер це – на нас… Ми любимо тебе, Кріс", – написали колеги.

OBOZ.UA висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам Христини Лисенко.

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