Прибула на звичайний виклик: у Кривому Розі попрощалися з 20-річною фельдшеркою, яку вбила Росія. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області попрощалися з 20-річною фельдшеркою Аліною Зайченко, яка загинула внаслідок російської атаки 20 листопада. Того дня вона разом із бригадою швидкої допомоги виїхала на звичайний виклик.

Прощання з медикинею висвітлило видання "Свої Кривий Ріг". Віддати їй останню шану прийшли колеги, рідні та близькі.

Колеги згадують Аліну як жит... Джерело: Медіа "Свої Кривий Ріг" Розгорнути

Прощання з фельдшеркою відбу... Джерело: Медіа "Свої Кривий Ріг" Розгорнути

Бригада приїхала до ресторану Puri Chveni через повідомлення про порушення серцевого ритму в пацієнтки, однак на місці її не застала. За кілька хвилин після прибуття медиків російські війська завдали по місту удару балістичною ракетою.

Фельдшерка отримала тяжкі поранення: мінно-вибухову травму, проникаюче поранення грудної клітини, травму живота та закриту черепно-мозкову травму. Попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалося – Аліна померла в операційній. Про її смерть колеги дізналися із повідомлень у ЗМІ.

Андрій, який працював із дівчиною з осені 2025 року, згадує її як життєрадісну людину, поруч із якою колеги завжди мали гарний настрій. Він також розповів, що того дня Аліна виїхала на звичайний виклик ще до оголошення повітряної тривоги.

"Вона поїхала ще до тривоги на звичайний лінійний виклик. Під час обслуговування виклику сталася така біда. В операційній її вже не стало. Її колега водій зараз в лікарні. Це неймовірної краси дівчина, неймовірного розуму. Завжди життєрадісна. Коли ти приходиш і бачиш, що Аліна на зміні, то зранку у тебе настрій буде завжди в порядку. А коли ти приходиш і бачиш її речі і розумієш, що твоєї подруги найкращої немає, це жахливо", – розповів Андрій.

20-річна Аліна Зайченко мріяла стати лікарем. Джерело: Медіа "Свої Кривий Ріг"

Аліна родом із Софіївської громади Миколаївської області. Фахову медичну освіту вона здобула у Кривому Розі, де закінчила медичний коледж. Після навчання дівчина почала працювати у Дніпропетровському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

До останнього дня Аліна залишалася відданою професії та допомагала людям. Її проводжали в останню путь під звуки сирен машин швидкої допомоги.

Колеги та рідні провели в ос... Джерело: Медіа "Свої Кривий Ріг" Розгорнути

Тітка загиблої Анна розповіла, що племінниця хотіла продовжити навчання, здобути вищу освіту та стати лікарем.

"Мріяла всім допомогти, була дуже віддана своїй професії. Вона пішла далі вчитися на вищу освіту. Хотіла бути лікарем і постійно хотіла допомагати. Вона була душею нашої родини", – сказала жінка.

В Аліни залишилися батьки, молодший брат та інші рідні.

Рідні, друзі та колеги прийш... Джерело: Медіа "Свої Кривий Ріг" Розгорнути

У Кривому Розі віддали остан... Джерело: Медіа "Свої Кривий Ріг" Розгорнути

Нагадаємо, увечері 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під час рятувальної операції окупанти завдали повторних ударів по місту.

Унаслідок атаки загинули двоє людей – 20-річна фельдшерка та семирічний хлопчик. Ще 73 особи дістали поранення, серед них дев'ятеро дітей, медики швидкої допомоги та співробітники ДСНС.