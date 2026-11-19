Прибув у Росію по туристичній візі: громадянин Індії розповів, як опинився на війні проти України. Відео

В Україні до полону потрапив ще один громадянин Індії – Рандава Гурпріт Сингх. Він приїхав до Росії за туристичною візою в пошуках роботи, сподіваючись працювати водієм. Однак, уже на території РФ зрозумів. що його обманули. Іноземця змусили підписати контракт та відправили на фронт.

Про це розповів український державний проєкт "Хочу жить". Сингх підписав контракт зі Збройними силами РФ 26 серпня 2026 року, а згодом у складі російського підрозділу потрапив на Покровський напрямок, де після загибелі інших іноземців і жорстокого поводження з боку російських військових вирішив здатися в полон.

Як індійця заманили до Росії

За словами Сингха, перед поїздкою він побачив у Facebook оголошення про роботу водієм на фабриці одягу в Росії. Чоловік залишив заявку, після чого з ним зв'язався вербувальник, який пообіцяв організувати працевлаштування.

Для поїздки індійцю допомогли оформити туристичну візу та придбали авіаквитки. Крім того, йому переказали 500 доларів, які він мав пред'явити під час проходження російського прикордонного контролю.

Однак після прибуття з Делі до Росії чоловіка та інших іноземців розмістили в госпіталі ФКУЗ "Медико-санітарна частина МВС Росії у Самарській області". Там вони пройшли медичну комісію, після чого їх змусили підписати контракти на військову службу.

Сингх з полону звернувся до... Джерело: Скриншот Розгорнути

Іноземців відправили до російської армії

Гурпріта розподілили до 589-го мотострілецького полку 27-ї мотострілецької дивізії. За його словами, під час підготовки на полігоні разом із ним перебували близько сотні іноземців, серед яких були громадяни Індії та Непалу.

При цьому Росія раніше обіцяла владі цих країн припинити вербування їхніх громадян для участі у війні проти України.

Під час перебування на полігоні Сингх став свідком жорстокого поводження з іноземцями, які намагалися уникнути військової служби. За його свідченнями, двоє іноземців спробували втекти з полігону. Одного з них застрелили, а іншого прив'язали до стовпа навпроти входу до бліндажа та залишили під відеоспостереженням.

Особовому складу заборонили давати затриманому їжу та воду. Військових попередили, що кожен, хто порушить цю заборону, зазнає такого самого покарання.

Опинився на Покровському напрямку і вирішив здатися

На початку жовтня підготовка завершилася, після чого Гурпріта разом з іншими іноземцями відправили на фронт – на Покровський напрямок.

Під час переміщення на позиції їхня група потрапила під обстріл. Унаслідок цього загинули двоє іноземців. Сам Сингх спробував сховатися у бліндажі, де перебували російські військовослужбовці, однак ті вигнали його зі сховища.

Після пережитого, побачивши загибель побратимів і зіткнувшись із жорстоким ставленням російського командування, індієць вирішив кинути зброю, він вийшов до українських позицій та здався в полон.

З полону він звернувся до своїх земляків із чітким посланням: не вірити росіянам, оскільки "Росія – країна брехунів".

Росія продовжує вербувати громадян Індії

Історія Гурпріта відбувається на тлі зусиль індійської влади повернути своїх громадян, яких залучили до російської армії. В Індії родини зниклих безвісти громадян виходять на мітинги, вимагаючи інформації про долю близьких і сприяння їхньому поверненню додому.

Водночас як зазначає проєкт, Росія продовжує залучати нових громадян Індії до участі у війні проти України, обманом заманюючи іноземців до країни. Історія полоненого Рандави Гурпріта Сингха демонструє, як пропозиція роботи за кордоном може обернутися примусовим залученням до російської армії та відправленням на передову.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія завербувала до лав своєї армії громадян зі 151 країни світу. Міноборони РФ уклало контракти майже з 46 тисячами іноземців для участі у війні проти України.