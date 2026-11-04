Причетні до війни: у ГУР розкрили дані російських інститутів і науковців, які працюють на ВПК

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про російські установи, інженерів і науковців, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс. Дані опубліковано в спеціальному розділі "Інженери агресії" на порталі War&Sanctions.

До переліку увійшли провідні заклади вищої освіти Росії, які готують кадри для ВПК, а також мають чинні угоди про співпрацю з виробниками озброєння. Про це йдеться в повідомленні ГУР МО України.

Які виші РФ потрапили в поле зору розвідки

Крім підготовки кадрів для ВПК, такі установи навчають операторів БПЛА для російської армії, а також проводять дослідження та розробки у сфері технологій військового та подвійного призначення.

Серед ключових установ у матеріалі зазначені:

Сколтех – залучений до розробки протиобліднювальних покриттів для безпілотників і технологій виробництва турбінних лопаток авіаційних двигунів.

Московський фізико-технічний інститут (МФТІ) – розробляє системи комп'ютерного зору у партнерстві з холдингом "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Чуваський державний університет ім. І. М. Ульянова – готує інженерно-технічні кадри для АТ "ВНДІР-Прогрес" (виробника завадозахищених навігаційних модулів "Комета" для російських ракет і БПЛА), а також реалізує спільні з підприємством науково-дослідні та інноваційні проєкти.

Зв'язки з міжнародною науковою спільнотою

В українській розвідці наголошують, що наукові співробітники більшості зазначених закладів уже ставали фігурантами попередніх публікацій, зокрема через продовження співпраці з міжнародною науковою спільнотою.

Додатково до списку включили 13 російських інженерів і науковців, які ведуть розробки у сфері бортового управління для військової авіації, машинного зору, роботизованих комплексів і турбореактивних двигунів. Деякі з них досі публікують праці в міжнародних виданнях у співавторстві з іноземними колегами, а також входять до міжнародних організацій і комітетів.

Чому це критично

Результати такої міжнародної взаємодії згодом використовують для розвитку технологій у РФ. В умовах повномасштабної війни їхнім головним споживачем є російський ВПК:

– технології машинного зору застосовують для ударних БПЛА;

– нові розробки гвинтів використовуються для армійської авіації;

– інтегральні схеми впроваджуються в бортові системи крилатих ракет.

В українській розвідці наголосили, що будь-який суб’єкт у РФ, причетний до створення технологій військового та подвійного призначення, є законною ціллю для запровадження санкцій, а світова наукова спільнота має повністю припинити співпрацю з російськими вченими та дослідницькими інститутами.

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