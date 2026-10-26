"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото

Окупанти ударили по одному з...

Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині обірвалося життя працівника ДТЕК Енерго Віталія Щербини. Безпілотник влучив у робоче авто, в якому перебував чоловік.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "ДТЕК Павлоградвугілля". Віталій майже 30 років присвятив професії водія.

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Як поінформували у компанії, окупанти ударили по одному з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго у Дніпропетровській області у ніч на 25 жовтня.

Чоловік загинув в привиконан... Джерело: Facebook/ДТЕК Павлоградвугілля Розгорнути

Віталій Щербина загинув під час виконання службових обов'язків: дрон поцілив саме у його робочу автівку.

"Віталій присвятив професії водія 29 років, із них 18 працював на підприємстві ДТЕК Енерго. Останнім часом керував великовантажним автомобілем", – йдеться у повідомленні.

На роботі чоловіка цінували за високий професіоналізм, відповідальність і сумлінне ставлення до своєї справи. Його досягнення неодноразово відзначали нагородами компанії. У чоловіка залишилися син і донька.

"ДТЕК Енерго висловлює щирі співчуття родині, близьким і колегам Віталія Щербини. Світла пам’ять загиблому", – зазначається у повідомленні.

Пост. Джерело: Скриншот

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