Приїхали, щоб допомагати та вчитись: командування Спеціальної місії НАТО зустрілось з командуванням Сил ТрО ЗСУ. Фото

Представники Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) на чолі з генерал-лейтенантом Гійомом Бопером провели робочу зустріч із командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ. Під час переговорів сторони обговорили розвиток ТрО, підготовку військовослужбовців, застосування стандартів НАТО та зміни бойових спроможностей українських підрозділів.

Про це повідомили в Силах територіальної оборони ЗСУ. Представники місії ознайомилися із системою підготовки особового складу та сучасним досвідом українських військових, а також окремо поцікавилися організацією рекрутингу.

Зустріч представників місії... Джерело: ТРО медіа Розгорнути

Від базової підготовки до навчання штабних офіцерів

Під час брифінгу командувач Сил ТрО ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута розповів про роботу навчальних центрів, які готують військовослужбовців за 20 спеціальностями. Причому підготовка призначена не лише для підрозділів територіальної оборони.

Командувач Сил ТрО ЗСУ генер... Джерело: ТРО медіа Розгорнути

Система навчання має кілька рівнів – від базової загальновійськової підготовки до навчання офіцерів штабів і бригад.

За словами представників Сил ТрО, у підрозділах успішно застосували сучасні доктрини НАТО, адаптувавши їх до умов повномасштабної війни Росії проти України.

Від легкої піхоти до посилення безпілотної складової

Окрему увагу під час зустрічі приділили змінам, які відбулися в територіальній обороні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Командування Сил ТрО ЗСУ. Джерело: ТРО медіа

У Силах ТрО наголосили, що за цей час пройшли шлях від формувань легкої піхоти до підрозділів, які в кілька разів наростили бойові спроможності з ураження противника. Значну роль у цьому відіграло посилення безпілотної складової.

Представники NSATU також цікавилися системою рекрутингу, яка діє у Силах територіальної оборони.

Командування Сил ТрО ЗСУ. Джерело: ТРО медіа

НАТО готове не лише допомагати, а й переймати досвід України

Спеціальну місію НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) створили в липні 2024 року. Її завдання – координувати постачання військової допомоги Україні, матеріально-технічне забезпечення та підготовку українських сил.

Генерал-лейтенант Гійом Бопер. Джерело: ТРО медіа

Під час зустрічі командувач місії генерал-лейтенант Гійом Бопер окреслив підхід до співпраці з українськими військовими.

"Ми тут для того, щоб не лише допомагати, але й вчитись", – зазначив він.